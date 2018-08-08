HABER

Lastiğini patlattıkları otomobilden 100 bin lira çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Lastiğini patlattıkları otomobilden 100 bin lira çaldılar

Bursa'da, bir otomobilin lastiğini patlatan kişi ya da kişiler, sürücünün tamirci aramak için uzaklaşmasını fırsat bilerek camını kırdıkları araçtan 100 bin lira çaldı.

Alınan bilgiye göre, siyah incir ihracatı yapan bir firmada satın alma müdürü olarak çalışan Ömer Y, ürün aldıkları köylülere ücretlerini ödemek için para çekmek üzere Bursa-Yalova karayolundaki bir banka şubesine gitti.

Şubeden 100 bin lira çeken Ömer Y, çıkışta otomobilin sağ ön lastiğinin patladığını fark etti.

Ömer Y, çektiği parayı otomobile bırakıp, lastikçi aramak için aracın yanından ayrıldı.

Daha sonra otomobilin yanına dönen Ömer Y, aracın sağ arka kelebek camının kırık olduğunu gördü.

Ardından aracın kapısını açan Ömer Y, paranın yerinde olmadığını fark etti.

Ömer Y'nin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Aracın lastiğini patlatanların, hırsızlık olayının da şüphelisi olduklarını değerlendiren polis ekipleri, soruşturma başlattı.

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
En mutlu günlerini 08.08.2018'e denk getirdilerEn mutlu günlerini 08.08.2018'e denk getirdiler
Niğde'de 08.08.2018’de 14 çifte nikahNiğde'de 08.08.2018’de 14 çifte nikah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Otomobilden hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı!

Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı!

Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!

Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!

Tatil cennetinde bu halde buldular

Tatil cennetinde bu halde buldular

Çiğköfteyi beğenmeyince iş yeri sahibine saldırdı

Çiğköfteyi beğenmeyince iş yeri sahibine saldırdı

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.