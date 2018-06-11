Lastik ayakkabısı ile süs havuzundan kediye su taşıdı

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da bir kadın, caddede bitkin halde gördüğü kediye ayağındaki lastik ayakkabı ile süs havuzundan su taşıdı. Hayvanseverin davranışı sosyal medyada ilgi gördü.
Atatürk Alanı'nda bir kadın, ağacın altında bitkin haldeki kediyi fark etti. Çevrede bir kap arayan kadın bulamayınca, ayağından çıkardığı lastik ayakkabının içine süs havuzundan su doldurdu. Ardından ağaca yaklaşan kadın, ayakkabının içindeki suyun birazını kediye içirdi, birazını da yanına döktü. Hayvansever kadının kediye yardım çabası, cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler ilgi topladı.
FOTOĞRAFLI
Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti
İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf
Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir
Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası
'En az 2500 kadınla yattım' diyen playboy hapse girdi
Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması
Adana sıcakları bu kez motoküvet yaptırdı
Bu görüntülere sadece Çin'de rastlayabilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 0 yorum