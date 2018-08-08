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Lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 09:35 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 45 düzensiz göçmeni yakaladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik unsurları, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında lastik bot içerisindeki bir grubun yardım istediği yönündeki ihbar üzerine bölgeye ulaştı.

Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu 45 düzensiz göçmeni limana getirdi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Çeşme izmir lastik bot yasa dışı yollar yurt dışı

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