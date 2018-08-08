İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik unsurları, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında lastik bot içerisindeki bir grubun yardım istediği yönündeki ihbar üzerine bölgeye ulaştı.
Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu 45 düzensiz göçmeni limana getirdi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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