Lastik deposunda korkutan yangın

Konya'da lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesinde bulunan lastik deposunda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bahçesinde bulunan lastiklerin büyük bölümünü etkisi altına aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri de bahçedeki lastikleri dışarıya çıkardı.
Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda güçlükle söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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