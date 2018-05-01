Lastiklerin arasından çıkamayan yavru köpekler kurtarıldı

Kastamonu'da, lastiklerin arasında çıkacak yer bulamayan iki yavru köpek kurtarıldı.
Taşköprü yolu kenarında hizmet veren bir lastik tamircisi, Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevini arayarak, kullanılmayan lastiklerin arasında kalan iki yavru köpeğin iki gündür çıkamadığını bildirdi.
Tamirciye gelen bakımevi ekipleri, lastikleri kaldırarak yavru köpekleri kurtardı. Yavru köpekler, daha sonra Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.
Bakımevi çalışanlarından Gürol Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık 2 bin lastiğin arasından uzun uğraşların ardından köpekleri çıkardık. Yavruları şimdi barınağa götürüyoruz. Bakımları yapılıp karınları doyurulacak. Herhangi bir rahatsızlıkları varsa tedavileri gerçekleştirilecek." dedi.
Kendilerine çok sayıda benzer ihbar geldiğini aktaran Demirci, "Belediye Başkanımız bu konularda çok hassas, gereken müdahalenin anında yapılmasını istiyor. Biz de hayvanların zor durumdan kurtulmaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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