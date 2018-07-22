HABER

Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçeleri, hafa sonu yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor - Hafta sonunu lavanta kokuları arasında geçirenler, dondurmadan bala kadar lavantadan üretilen ürünlerden tadıyor - Lavanta üreticisi Hüseyin Avcı: "Lavanta, hasat dönemine yaklaştığı için azalmaya başladı. Elinizi çabuk tutun ve bu güzel diyara mutlaka gelin"

Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerine, hafta sonu yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Son yıllarda artan yetiştirme alanlarıyla hem Isparta hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan lavanta, sosyal medyada ününün artmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Yaklaşık bir ay önce sezonun açılmasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olan lavanta bahçelerinde, kısa süre sonra turizm sona erecek ve hasat dönemine geçilecek.

Hafta sonunu lavanta kokuları arasında geçirenler, mor renkli bahçelerde fotoğraf çekiyor, dondurmadan bala kadar birçok alanda lavantadan üretilen ürünlerin tadına bakıyor.

- Ağustos başında mor renk griye dönüşecek

Lavanta üreticisi Hüseyin Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavanta bahçelerinde özellikle hafta sonunda yoğunluk yaşandığını söyledi. Bahçelerde düzenledikleri konseptle insanların eğlenceli dakikalar geçirdiğini dile getiren Avcı, "Ziyaretçilerimizin mutlu bir gün geçirdiklerini görüyoruz." dedi.

Hasat döneminin yaklaştığını anlatan Avcı, bu dönemde lavantanın renk değiştirdiğini ve gri rengine dönüştüğünü kaydetti. Ağustos ayının başında renklerin tamamen griye dönüşeceğini ifade eden Avcı, "Lavanta, hasat dönemine yaklaştığı için azalmaya başladı. Elinizi çabuk tutun ve bu güzel diyara mutlaka gelin." diye konuştu.

- "Gelmeye görmeye değer bir yer"

Fethiye'den ziyarete gelen Aylin Şafak, medyada lavanta bahçeleriyle ilgili haberler gördüklerini ve merak ettikleri için Kuyucak Köyü'ne geldiklerini belirtti.

Çok güzel bir ortamla karşılaştıklarını dile getiren Şafak, "Gelmeye görmeye değer bir yer, herkesin gelip, görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi Songül Köksal da ailece hafta sonunu lavanta bahçelerinde geçirdiklerini söyledi. Lavantalar arasında güzel fotoğraflar çektirdiklerini kaydeden Köksal, "Böyle güzel bir atmosferde vakit geçirmek iyi geliyor insana." dedi.

Denizli'den gelen Yusuf Akçakol ise sosyal medyada uzun zamandır lavanta bahçelerini takip ettiğini, lavantaları görmek istedikleri için hafta sonu Isparta'ya geldiklerini belirtti. Akçakol, güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

PARTNERİşte efsane haline gelmiş en komik tweetlerİşte efsane haline gelmiş en komik tweetler
Demir ustası, dev silahına patent almak istiyorDemir ustası, dev silahına patent almak istiyor
KPSS belgeleri hatalı düzenlenen adaylar sınavına giremediKPSS belgeleri hatalı düzenlenen adaylar sınavına giremedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta Kuyucak Köyü Lavanta bahçeleri yoğunluk Ziyaretçi

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

1994 doğumlular bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na saatler kala sürpriz talep

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.