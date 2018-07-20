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Lavanta Deresi'ne ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 09:19 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Lisinia Doğa Projesi kapsamında Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla 3 yıl önce hayata geçirilen Lavanta Deresi'ne ziyaretçi akını yaşanıyor.

Lavanta Deresi'ne ziyaretçi akını

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesinde Lisinia Doğa Projesi kapsamında Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla 3 yıl önce hayata geçirilen Lavanta Deresi'ne ziyaretçi akını yaşanıyor. Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Lavanta hasadı ve Lisinia proje etkinliklerini görmeye, Türkiye'nin her yerinden binlerce kişi geliyor" dedi.
Türkiye'nin bütünlük açısından en büyüğü olan Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'deki 'Lavanta Deresi'ne ve Burdur Gölü kenarında bulunan lavanta tarlalarına hafta sonları turlarla ve kendi imkanlarıyla yüzlerce kişi geliyor. Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak da protokol eşleriyle birlikte Lavanta Deresi ve Lisinia Doğa Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Fatma Nur Şıldak, "Lisinia'da bu güzel girişimciliği başlatan Öztürk Bey ve eşini tebrik ediyorum. En beğendiğim tarafı doğayla uyumlu olması. Hem Lavanta Deresi'ndeki çalışmaları hem de yaban hayatını koruma adına yaptıkları destekler için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
Lisinia Doğa Sorumlusu Öztürk Sarıca, geçen hafta sonu 15 bin olan ziyaretçi sayısının bu hafta 20 binin üzerine çıktığını söyledi. Öztürk Sarıca, "Lavanta hasadı ve Lisinia proje etkinliklerini görmeye, Türkiye'nin her yerinden binlerce kişi geliyor. Pek çok kişi Salda Gölü veya Kuyucak'tan gelerek buradaki çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Özellikle ekoturizmin ciddi anlamda yaygınlaştığını görüyoruz. İnsanlar Lavanta Deresi'ndeki uçsuz bucaksız güzelliği görüntülüyor. Gelin ve damatlar için de doğal bir plato oldu" diye konuştu.
Geçen yıl Lisinia Proje Alanı'na 100 bin ziyaretçi geldiğini aktaran Öztürk Sarıca, bu yıl hedeflerinin 200 bin olduğunu vurguladı. Sarıca, "Geçen yıl bu sıralarda bu hedeflerimizin yarısına bile ulaşamamıştık. Bu yıl 200 bin ziyaretçinin geleceğini tahmin ediyorduk ama bu sayıyı da geçeceğiz" dedi.

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