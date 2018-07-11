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Lavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:14 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta tarlaları mor renge büründü.

Lavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyor

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta tarlaları mor renge büründü. İnsanların eşsiz manzarayı görmek için akın ettiği köye, bu yıl 150 bin dolayında ziyaretçi bekleniyor.
Kuyucak köyünde, 1975 yılında Fransa'dan getirilen 30 kök fideyle üretimine başlanan ve son 4 yıla kadar sadece aromatik bitki olarak değerlendirilen lavanta, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla 2014'te turizm açısından popüler hale geldi. Sadece Fransa'nın Provence bölgesinde görülebilen bu doğal güzelliğin Isparta'da da olduğunu duyan fotoğraf sanatçıları, doğaseverler köye akın etmeye başladı. Gün geçtikçe adını duyuran Kuyucak köyündeki lavanta tarlaları, evlenecek çiftlerin de düğün fotoğrafı çektirdiği mekan oldu.
Lavantaya yönelik ziyaretçi akınını değerlendiren köy halkı, lavantadan üretilen bal, gelin tacı, kurutulmuş lavanta çiçeği, sabun, parfüm çeşitleri ve lavanta yağı gibi birçok ürünün yer aldığı stantlarını sabah erken saatte açarak hava kararıncaya kadar satış yapıyor.
HEDEF 150 BİN ZİYARETÇİ
Kafeterya tarzı işletmelerin de açıldığı köyde en ilgi çeken yer ise lavanta bahçeleri. Fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerden ücret alınmıyor. Ağaç malzemeden yapılmış seyir terasından lavanta bahçesini izlemek, bahçe içerisinde gezinti yapmak serbest. Burada uyulması gereken tek şart ise çiçek koparmamak. Bahçe içerisinde küçük bir alan dinlenme yeri ve çay bahçesi olarak ayrılmış. Buz gibi yayık ayranı, gözleme, lavanta çayı ve dondurmasıyla diğer soğuk içecekler servis ediliyor. Geçen yıl 140 bin turist ağırlayan Kuyucak köyünde bu yıl rakamın 150 bin dolayında olması bekleniyor.
Lavanta bahçelerine düğün çekimi için gelen çiftlerden Saadet ve Nuh Köse, en mutlu günlerini bu güzel manzarada ölümsüzleştirmek istediklerini söyledi. Çift, herkesin bu güzelliği görmesini arzu ettiklerini anlattı.
'KÖYLERİN BOŞALMAMASI İÇİN BU TÜR DEĞERLERİ KORUMALIYIZ'
Yeni evlenecek Aslı Bozdoğan ile Yusuf Yerli çifti de Karaman'dan geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını aktardı. Karaman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Yusuf Yerli, "Üniversitede turizmle ilgili bir bölümde görev yapıyorum. Turizmci olarak alternatif turizmin geliştiğini görmek beni mutlu etti. Köylerin boşalmaması için bu tür değerleri korumalıyız" diye konuştu.
Aslı Bozdoğan da "Gördüğüm en güzel manzara iyi ki gelmişiz" dedi.
Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akınına uğrayan Kuyucak'a gelen ikizler Eda ve Seda Mert de "Geldik şimdi de gidesimiz gelmiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Lavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyorLavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyorLavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyorLavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyor

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