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Lavanta tarlası Edirne'nin tanıtımına katkı sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

"Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliğine ülkenin dört bir tarafından katılan vatandaşlar, deneme ekimi yapılan lavanta tarlalarında 4 gün boyunca çektikleri fotoğrafları sosyal medyada #lavanta ve #edirne etiketiyle paylaştı - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek: - "Bu çalışmaların bölgemize ekonomik kazanç getirmesi için çalışıyoruz. Lavantanın, Edirne'mizin tanıtımı açısından da pozitif olduğunu görüyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de deneme ekimi yapılan lavanta tarlalarında 4 gün boyunca fotoğraf çektiren vatandaşlar, sosyal medyada kentin tanıtımına da katkı sağladı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen "Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliğinde, onlarca kişi lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için mor tarlalara koştu.

Lavanta tarlası ziyaretleri, tarla konseri, lavanta hasadı, lavanta yağı üretimi gibi faaliyetlerin gerçekleşeceği dört gün süren program sayesinde deneme tarlalarında on binlerce fotoğraf çekildi.

Boyalı bisikletler, sandalye, talika, çerçeve gibi objelerin de bırakıldığı tarlalara koşan genç-yaşlı herkes, lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Lavanta toplayıp taç yapıp takan, lavantaların arasına uzanan çok sayıda vatandaş, bal arılarını ürkütmeden anı olacak fotoğraflarını çekti, çektirdi. Bu fotoğrafların büyük bir kısmı da #lavanta ve #edirne etiketiyle sosyal medyada paylaşıldı, böylece küçük bir tarla, Edirne turizmi için büyük bir destinasyon haline geldi.

- "Lavanta aşkı"

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavantaya yönelik çeşitli tarımsal ve ekonomik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu çalışmaların sosyal boyutunun oluştuğunu belirten Tülek, "Şanlıurfa'dan bile misafirlerimiz geldi. Bu çalışmaların bölgemize ekonomik kazanç getirmesi için çalışıyoruz. Lavantanın, Edirne'mizin tanıtımı açısından da pozitif olduğunu görüyoruz. Misafirlerimiz lavanta tarlamızda fotoğraf çektiriyor, anılarında bakanlığımızın bu tarlası da olacak." diye konuştu.

İstanbul'dan etkinliğe katılan Umut Baydorol, Büyükçekmece'de küçük bir lavanta bahçesine sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir lavanta aşkından doğan bu güzelliği Edirne'de de görmeye geldik. Fotoğraf aşığıyız, lavanta tarlasında birçok fotoğraf çektik. Kız kardeşimi fotoğraflarda model olarak kullanıyorum. Kendi küçük bahçemizde de büyük etki yaratıyoruz. Çünkü lavanta aşkının etkisi çok büyük. Isparta'dan doğan bu aşk, Edirne'ye, İstanbul'a ve Türkiye'nin her yerine geliyor."

Tekirdağ'dan gelen Özkan Özer, özellikle "Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliklerine katıldıklarını ve tekrarının olmasını dilediklerini ifade ederek, arkadaşıyla lavanta tarlasında bol bol fotoğraf çektirdiğini kaydetti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tammam Sipahi de eşiyle lavanta tarlasında fotoğraf çekildiğini belirterek, "Lavanta günlerinin haberlerini gördük ve şimdi gelebildik. Lavanta tarlasının rengi ve kokusu insana huzur veriyor. Edirne'de sarı ve yeşili çok gördük ancak lavanta rengi kente güzel bir hava kattı." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne foto lavanta

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