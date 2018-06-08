HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 18:18 | Son Güncelleme

TRAKYA Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile birlikte lavantayı ve kullanım alanlarını tanıtmak için 'lavanta tarla günleri' düzenlerken, etkinliklere katılanlar mor tarlada fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile birlikte lavantayı ve kullanım alanlarını tanıtmak için 'lavanta tarla günleri' düzenlerken, etkinliklere katılanlar mor tarlada fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, yeni üretimine başlanan lavantayı ve kullanım alanlarını tanıtmak için Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ile birlikte 'lavanta tarla günleri' etkinlikleri düzenledi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Atatürk Bulvarı üzerindeki 3 dönümlük alandaki etkinliklere Edirne Valisi Günay Özdemir de katıldı. Lavanta tarlasını halka da açılırken, kadınlar lavantalardan hediyelikler tasarladı. Katılanlara lavanta yağı ve hasadıyla ilgili bilgiler verildi. Edirne Valisi Günay Özdemir, lavantalardaki arıları ve kelebekleri görünce çocukluğunun aklına geldiğini belirterek, "Aslında çocukluğumuzda özlediğimiz ve son dönede kaybettiğimiz doğayı bu şekilde geri kazandığımızı fark ettim. Çocuklarımız yetişirken artık kelebekleri, arıları görmez oldular. Sadece kitaplarda resimlerini görüyorlar. Kelebeğin peşinde koşmanın zevkini tatmadılar. İnşallah Edirne bu tür çalışmalarla hem çocuklarımıza yeni alanlar açarak çocukluklarını yaşama fırsatı verecek, hem de bizleri tekrar çocukluğumuza götürerek bizleri gençleştirecekler. Onun için sadece ekonomik anlamda değil, bizim için turizm ve sosyal hayatımıza katkısı anlamında çok önemli olacak" dedi. 'AVRUPA'DA YAĞININ LİTRESİ 100 EURO' Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de özellikle lavanta yağının Avrupa'da litresi 100 Euro'dan satıldığını ifade ederek, "Lavanta çok yıllık bir bitki olup, ekonomik ömrü ortalama 10 yıldır, yılda bir defa hasat ediliyor. Başta tıbbi ve kozmetik amaçlı birçok kullanım olanakları bulunuyor. Amacımız lavanta tarımını bölgemizde geliştirerek yaygınlaştırmaktır. Lavantanın dekarından 4 ile 12 litre uçucu yağ elde ediliyor. bugün Avrupa ülkelerinde lavanta yağının 100 Euro'dan işlem gördüğünü biliyoruz" şeklinde konuştu. Tülek, lavanta materyallerinin Bulgaristan'dan alınarak ekildiğini de sözlerine ekledi. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Bülent Bacıoğlu, organizasyonun önemli bir turizm destinasyonu haline gelmesini hedeflediklerini kaydederek, "Lavantanın gizemi, sihri ve çekiciliğini kullandık. Fotoğraf sanatçıları ve ressamları burada buluşturduk. İlgi, bizi sevindirdi. Edirne'nin lavanta kokabileceğini gösterdik" dedi. MOR TARLA, FOTOĞRAF STÜDYOSUNA DÖNDÜ Lavanta tarla günlerine katılan ziyaretçiler fotoğraf çekilebilmek için mor tarlalara akın etti. Üç dönümlük deneme amaçlı üretimine başlanan lavanta tarlalarına girenler mor ve yeşil tarlayı adeta fotoğraf stüdyosuna çevirdi. Cep telefonlarıyla da selfie yaptı.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
MHP'li Usta: Erdoğan Demirören, Türkiye'nin önemli iş adamıydıMHP'li Usta: Erdoğan Demirören, Türkiye'nin önemli iş adamıydı
Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğizBakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ümraniye'de İYİ Partililer, bayrak asan AK Partililere saldırdı!

Ümraniye'de İYİ Partililer, bayrak asan AK Partililere saldırdı!

AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk ile vatandaşın tokalaşma anı tebessüm ettirdi!

AK Parti Giresun milletvekili Cemal Öztürk ile vatandaşın tokalaşma anı tebessüm ettirdi!

Eşinin arabasına bomba koydu! İşte cezası

Eşinin arabasına bomba koydu! İşte cezası

Bir anda ortalık karıştı! Bir kişi onlarca kişiye karşı...

Bir anda ortalık karıştı! Bir kişi onlarca kişiye karşı...

Son dakika! Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar var

Son dakika! Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar var

Başbakan Binali Yıldırım'dan Muş'ta kritik Irak ve Kandil açıklaması: Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde

Başbakan Binali Yıldırım'dan Muş'ta kritik Irak ve Kandil açıklaması: Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.