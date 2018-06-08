HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Lavanta tarlasında yoga yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 09:25 | Son Güncelleme

Lavanta tarlasında yoga yaptılar

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir grup, lavanta tarlasında yoga egzersizleri yaparak güne başladı.

Edirne'de dün Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği iş birliğinde başlayan "Edirne Lavanta Tarla Günleri" kapsamında yoga etkinliği düzenlendi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesindeki lavanta tarlasına gelen bir grup, yoga eğitmeni Cansel Karabaş yönetiminde egzersiz yaptı.

Yoga egzersizleri yaklaşık bir saat sürdü.

Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, yaptığı açıklamada "Edirne Lavanta Tarla Günleri"nin ikinci gününe yoga ile başlandığını ve erken başlanan günün daha enerjik geçeceğini söyledi.

Programa herkesin ilgisini çekecek etkinlikler yerleştirdiklerini anlatan Bacıoğlu, amaçlarının Edirne'de tarihi, kültürel, doğa, gastronomi turizminin yanına bir de ekolojik turizmi de koymak olduğunun altını çizdi.

Yogaya katılanlardan İlayda Polat da lavanta kokuları eşliğinde çok farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Lavanta tarlasında yoga yaptılar

Lavanta tarlasında yoga yaptılar

1 / 7

Lavanta tarlasında yoga yaptılar

Lavanta tarlasında yoga yaptılar
2 / 7

Lavanta tarlasında yoga yaptılar

Lavanta tarlasında yoga yaptılar
3 / 7

Lavanta tarlasında yoga yaptılar

Lavanta tarlasında yoga yaptılar
4 / 7

Lavanta tarlasında yoga yaptılar

Lavanta tarlasında yoga yaptılar
5 / 7

Lavanta tarlasında yoga yaptılar

Lavanta tarlasında yoga yaptılar
6 / 7

Lavanta tarlasında yoga yaptılar

Lavanta tarlasında yoga yaptılar
7 / 7

Lavanta tarlasında yoga yaptılar

Lavanta tarlasında yoga yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne egzersiz lavanta

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de!

Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de!

Tekirdağ'da otobüs ile tanker çarpıştı!

Tekirdağ'da otobüs ile tanker çarpıştı!

Eşi, Selahattin Demirtaş'ın gençlik fotoğrafını paylaştı

Eşi, Selahattin Demirtaş'ın gençlik fotoğrafını paylaştı

AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgula (AÖF üç ders sınavı ne zaman?)

AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgula (AÖF üç ders sınavı ne zaman?)

Skandal savunma! 'Babama köpeksin dedi'

Skandal savunma! 'Babama köpeksin dedi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.