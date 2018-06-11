Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - BURDUR ve Isparta'daki lavanta bahçelerinde çiçekler açmaya başladı. Tek parça olarak Avrupa ile Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesine sahip Lisinia Doğa Yaşam Merkezi'nin Burdur Gölü kenarındaki lavantaları açtı. Mor şölen için hem Burdur'a hem de Isparta'ya binlerce ziyaretçi bekleniyor.

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra Anadolu'nun pek çok köşesinde hızla gelişen alternatif turizm çeşitlerinden lavanta turizmi, Burdur ve Isparta'da hızla gelişiyor. Burdur'da, ağırlıklı Yeşilova ilçesinde olmak üzere lavantanın öncüsü olan Lisinia Doğa Yaşam Merkezi'ne ait Akçaköy'de 900 dekar, Burdur Gölü kenarındaki doğal yaşam alanı etrafında ise 150 dekar lavanta bahçesi bulunuyor. Bu bahçeler içinde Akçaköy'deki Lavanta Deresi, 400 dekarlık büyüklüğü ve uçsuz bucaksız görünümüyle Avrupa ile Türkiye'nin bütünlük olarak en büyük bahçesini oluşturuyor. Burdur toplamında ise 2 bin 500 dekar lavanta bahçesi bulunuyor.

LAVANTA ÜRÜNTÜLERİ DE SATIN ALINIYOR

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde ise yaklaşık 2 bin 500 dekar lavanta bahçesi bulunuyor. En büyüğü 10- 12 dekar olan lavanta bahçeleri, Lisinia gibi Burdur Gölü'nün kuzey kısımlarında yer alıyor ve iki bölge arasındaki uzaklıkta yaklaşık 40 kilometre alanı kaplıyor. Her iki ilde de geçen yıllarda temmuz ayı başında çiçeklenmeye başlayan lavanta bahçeleri, yerli turist başta olmak üzere her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Lavanta bahçelerinin sunduğu mor görselliği görmek için gelen gezginler, buralarda üretilen lavantanın kolonyasından sabununa pek çok işlenmiş doğal ürünleri de alabiliyor.

'3 HAFTA ÖNCE AÇTI'

Küresel ısınmanın etkilerinin de hızla hissedilmeye başlandığı Göller Bölgesi'nin iki ilinde bu yıl gül döneminde olduğu gibi lavanta dönemi de erken başlıyor. Keçirborlu ve Lisinia Doğa Yaşam Merkezi kenarındaki lavanta bahçeleri çiçeklenmeye başladı. Bu yıl küresel ısınmanın etkilerini çok fazla hissettiklerini belirten Lisinia Doğa Yaşam Merkezi kurucusu Öztürk Sarıca, meşhur 'Isparta gülü' olarak bilinen güllerin zamanından yaklaşık 1 ay önce açtığını belirterek, "Lavantalar da mevsiminden 3 hafta önce açtı. 2 hafta sonra Lavanta Deresi'ndeki lavantalar tamamen açmış olacak. Dolayısıyla 2 hafta sonra lavanta bahçelerini ve görselliği çok iyi görebileceğiz" dedi.

'BU YILKİ HEDEFİMİZ 200 BİNE YAKIN ZİYARETÇİ'

Lavantanın, su tüketmediği için özel bir ürün olduğunu aktaran Öztürk Sarıca, şunları söyledi:

"Son yıllarda sulak alanların büyük kısmı kuruduğu için özellikle susuz tarımla yapılan üretimler, yöresel anlamda ciddi su kazanımı sağlayacak. Diğer taraftan lavantanın görselliği insanların görmesi açısından çok önemli. Çünkü hem psikolojik hem de kokusuyla insanları tedavi edici özellikleri var. Diğer taraftan lavantanın çok ciddi katma değer ürünleri var. Yağını çıkarttığınız zaman birçok ürüne dönüştürebiliyorsunuz. Lavantanın balını üretebiliyorsunuz ve en önemlisi de ekoturizme katkısı. Özellikle Lavanta Deresi'nde biz 400 dekarlık alanda Türkiye ve Avrupa'nın en büyük lavanta bahçesini oluşturduk. Orada uçsuz bucaksız lavanta bahçelerimiz var. Bu yıl geçen yıla göre 3 hafta önceden lavantalarımız açmaya başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren lavantanın ekoturizmine başlıyoruz. İnsanların görmesi ve rehabilite olması için ciddi bir güzellik. Geçen yıl toplamda Lisinia Proje Alanı'na 100 bine yakın ziyaretçi aldık. Bunun 50-60 bini lavanta dönemine rastlayan sürede geldi. Bu yılki hedefimiz 200 bine yakın ziyaretçi. Bunun 100- 120 bini lavanta için gelecek olanlar."

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