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Lavrov Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 12:58 | Son Güncelleme

Lavrov Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerini ve Kore Yarımadası etrafında şekillenen son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov’un, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da Kim tarafından kabul edildiği belirtildi.

Görüşmede, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 70’inci yılında iki ülke arasındaki iş birliğinin ele alındığı kaydedilirken, tarafların, Kore Yarımadası etrafında şekillenen son gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Kuzey Kore lideri ile Rusya arasındaki ilk resmi toplantı olan görüşmede, Lavrov, Kim'i Rusya’ya davet etti.

Pyongyang yönetimi, bir süre önce aldığı kararla, ülkenin nükleer füze programını durdurma ve bir nükleer tesisi kapatma kararı almıştı. Karar nedeniyle Kuzey Kore ile ABD ilişkileri normalleşme sürecine girerken, ABD Başkanı Donald Trump 12 Haziran'da Kim ile Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmaktan vazgeçmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan ise Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen, ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Lavrov Rusya

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