HABER

Lavrov, Mistura ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:20 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: - "Cenevre'de Suriyeliler arasında gerçek diyaloğu yeniden sağlamaya ve anayasa reformuna çok yaklaştık. Bunun için üç ülke (ABD, İngiltere, Fransa) sadece Suriye'de sözde kimyasal tesisleri bombalamakla kalmadı, aynı zamanda Cenevre görüşmelerini de bombaladı" - BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura: - "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde Cenevre sürecini yenilemeli ve güncellemeliyiz. Anayasa komitesi kararını ve seçimlerle ilgili kararı hayata geçirmeliyiz. Bu bizim önceliğimizdir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeliler arasında gerçek diyaloğa çok yaklaşıldığını ancak ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ''Cenevre görüşmelerini bombaladığını'' öne sürdü.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Dışişleri Bakanlığı Konuk Evinde görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyon sonrasındaki duruma değinen Lavrov, Suriye'deki muhalif grupların ABD ve müttefiklerine askeri eylemlerine devam etmesi çağrısı yapmasını kaygıyla karşıladıklarını ve bunun 'kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemleri nedeniyle BM heyetinin çalışmaları dahil pek çok şeyin bölgede zorlaştığını söyleyen Lavrov, ''Soçi’de gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve Ankara’da 4 Nisan’da yapılan Rusya-Türkiye-İran liderler zirvesi sonrasında Cenevre’de Suriyeliler arasında gerçek diyaloğu yeniden sağlamaya ve anayasa reformuna çok yaklaştık. Bunun için üç ülke (ABD, İngiltere, Fransa) sadece Suriye'de sözde kimyasal tesisleri bombalamakla kalmadı, aynı zamanda Cenevre görüşmelerini de bombaladı.'' dedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura ise geçen hafta Suriye’deki olaylara rağmen Rusya’nın siyasi çözümün sürdürülmesine yönelik yaptığı açıklamalardan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Mistura, "Eğer güvenilir bir siyasi sürece sahipsek, buna benzer krizler önlenebilir. Soçi’deki, Astana formatındaki çalışmaları geliştirmeliyiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde Cenevre sürecini yenilemeli ve güncellemeliyiz. Anayasa komitesi kararını ve seçimlerle ilgili kararı hayata geçirmeliyiz. Bu bizim önceliğimizdir.'' ifadesini kullandı.

Rusya ve ABD arasındaki askeri diyaloğun devam etmesini umduğunu belirten Mistura, Rusya ve ABD'nin çatışmaları çözmek için sahip olduğu mekanizmanın işe yaradığını dile getirdi.

Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!
Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi!
Cami avlusunda 'gey' oyunu!Cami avlusunda 'gey' oyunu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

İlginizi Çekebilir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

AK Parti'li vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!

AK Parti'li vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.