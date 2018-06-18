Lavrov Pompeo ile Suriye'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suriye krizine ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve Pompeo arasında yapılan telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 no'lu kararı temelinde Suriye meselesinin ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede, Kore Yarımadası'nda yaşanan problemlerin çözümüne yönelik çabaların arttırılmasının da ele alındığı belirtilen açıklamada, ikili ilişkilere değinildiği aktarıldı.

