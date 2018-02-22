Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecine ABD'nin dahil olması durumunda tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "Sırbistan'ın talep etmesi durumunda Rusya da diyaloğa dahil olacaktır." dedi.

Sırbistan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 180. yılı kapsamında Belgrad'a gelen Lavrov, Barış Villası'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, her ülkenin kendi ortaklarını ulusal çıkarları doğrultusunda seçmesi gerektiğini belirterek, bir ülkeden başka bir ülkeyle iyi ilişkilerinden vazgeçmesini istemenin Avrupa'ya yakışan bir davranış olmadığı söyledi.

Sırbistan'ın NATO ile iş birliğine de değinen Lavrov, Sırbistan'ın askeri anlamda tarafsız kalma tutumunun Balkanlar'da istikrarın en önemli faktörlerinden biri olduğunu savundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda, Sırbistan ile Kosova arasında devam eden diyalog sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Lavrov, "ABD, diyaloğa dahil olursa Rusya da tepkisiz kalmayacaktır. Sırbistan'ın talep etmesi durumunda Rusya da diyaloğa dahil olacaktır." ifadelerini kullandı.