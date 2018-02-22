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Lavrov'dan "Kosova" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 00:07 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: - "(Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog süreci) ABD, diyaloğa dahil olursa Rusya da tepkisiz kalmayacaktır. Sırbistan'ın talep etmesi durumunda Rusya da diyaloğa dahil olacaktır"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecine ABD'nin dahil olması durumunda tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "Sırbistan'ın talep etmesi durumunda Rusya da diyaloğa dahil olacaktır." dedi.

Sırbistan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 180. yılı kapsamında Belgrad'a gelen Lavrov, Barış Villası'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Lavrov, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, her ülkenin kendi ortaklarını ulusal çıkarları doğrultusunda seçmesi gerektiğini belirterek, bir ülkeden başka bir ülkeyle iyi ilişkilerinden vazgeçmesini istemenin Avrupa'ya yakışan bir davranış olmadığı söyledi.

Sırbistan'ın NATO ile iş birliğine de değinen Lavrov, Sırbistan'ın askeri anlamda tarafsız kalma tutumunun Balkanlar'da istikrarın en önemli faktörlerinden biri olduğunu savundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda, Sırbistan ile Kosova arasında devam eden diyalog sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Lavrov, "ABD, diyaloğa dahil olursa Rusya da tepkisiz kalmayacaktır. Sırbistan'ın talep etmesi durumunda Rusya da diyaloğa dahil olacaktır." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Kosova meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Vucic'in (Kosovalı Sırp siyasetçi) Oliver İvanovic suikastından sonra ortamı yumuşatmak için sarf ettiği çabayı takdir ediyorum. Suikastı gerçekleştirenlerin bir an önce bulunup cezalandırılacağını ve Sırbistan ile Kosova kurumlarının iş birliği içerisinde olacağını umuyorum." diye konuştu.

- "Sırbistan Rusya'ya yaptırım uygulamayacak"

Cumhurbaşkanı Vucic de AB üyeliği yolunda ilerleyen Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını bir kez daha yineleyerek, bunun AB tarafından da anlayışla karşılanacağını düşündüğünü kaydetti.

Muhtemel baskılara rağmen Sırbistan'ın bu konudaki tutumunu değiştirmeyeceğinin altını çizen Vucic, "Sırbistan, Rusya'ya yönelik politikasını değiştirmeyecek. Rusya da hiçbir zaman Sırbistan'ın çıkarlarına karşı hareket etmemiştir." ifadelerini kullandı.

Vucic, AB'nin Sırbistan ile Rusya arasındaki mevcut durumun hassasiyetinin anlayacağı temennisinde bulunarak, aksi halde Sırbistan'ın bağımsız bir devlet olduğunu hatırlatacağının altını çizdi.

Lavrov, başkent Belgrad'daki temasları kapsamında yarın da Aziz Sava Kilisesi'nde düzenlenecek programa katılacak.

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AB Aleksandar Vuçiç Belgrad Kosova-Sırbistan diyaloğu Rusya Sergey Lavrov sırbistan

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