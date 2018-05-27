Le Point'in bir afişi daha indirildi

Dergiye, Türkiye ve Fransa'da yaşayan Türkler büyük tepki göstermiş, Avignon kentinde bir gazete bayisine asılan tanıtım afişi protestolar sonucu indirilmişti.

Fransa'da yayın yapan haftalık Le Point dergisinin son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Fransa'da yaşayan Türkler ve Türklere ait kurumlar hedefe konulmuş ve kesin olmayan veya anonim kaynaklara dayandırıldığı söylenen bilgilerle karalama kampanyası başlatılmıştı.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde çok sayıda kişi afişin asılmasına tepki göstererek, kaldırılması için gazete bayisine çağrıda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin müzik eşliğinde yer aldığı bir başka görüntüde ise bayi görevlisinin çağrıya uyarak afişi yerinden indirdiği görülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülkenin güneyinde bulunan Valence kentindeki bir gazete bayisinden Le Point'ın tartışmalı sayısının afişi indirildi.

PARİS (AA) - Fransız dergisi Le Point'ın Türkiye ve Fransa'daki Türkler hakkında büyük tepki çeken sayısının reklam afişi, bu kez Valence kentinde protesto edilerek yerinden indirildi.

- Jandarma korumasına alındı

Dün öğle saatlerinde Fransa'da yaşayan Türklerin tepkisi sonucu yerinden indirilen afişin bugün yeniden yerine asıldığı belirtildi.

Yerel La Provence gazetesi, öğle saatlerinde belediye başkanı ve yaklaşık 20 jandarma eşliğinde afişlerin yeniden asıldığı bilgisini verdi.

Haberde, gazete bayisi etrafında çok sayıda Türk kökenli kişinin bulunduğunu ve dergiyi protesto ettiğini belirtirken, jandarma görevlilerinin uzun süre bayi etrafında nöbet tuttuğunu, akşam saatlerinde ise bölgeden ayrılarak görevi devriye gezen görevlilere devrettiğini yazdı.

Bu arada, Fransa'da dergiye gösterilen tepkiler sonrası "ifade ve hakaret özgürlüğü" tartışmaları başladı. Sosyal medya ve basında Le Point'ın haber dili ve taraflı yayını eleştirilirken, bir kesim de derginin yayınının ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini savunuyor.

- Çocuk dergisi toplatıldı

Fransa'da yayınlanan çocuk dergisi Youpi, "İsrail'in bazı ülkeler tarafından gerçek bir ülke olarak görülmediği" ifadesine gelen itiraz ve tepki üzerine toplatılmıştı.