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Lefkoşa'da çatı katından atlayan liseli Leyla, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:50 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen lise öğrencisi Leyla A.

Lefkoşa'da çatı katından atlayan liseli Leyla, hayatını kaybetti

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen lise öğrencisi Leyla A. (17) intihar etti.
Lefkoşa'da psikolojik sorunları bulunan ve tedavi gördüğü belirtilen lise öğrencisi Leyla A., bu sabah ailesiyle yaşadığı dairenin çatı katından kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Leyla A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Lefkoşa'da çatı katından atlayan liseli Leyla, hayatını kaybetti

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