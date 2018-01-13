Lefter Küçükandonyadis, kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın "Ordinaryüs" lakaplı sembol futbolcularından Lefter Küçükandonyadis, vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine unutulmaz futbolcunun ailesi, yakınları, sevenleri ve taraftarların katıldığı bildirildi.
Anma töreninin, okunan duaların ardından sona erdiği aktarıldı.
(AA)
Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı
Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!
Denizli'de öğretmene öğrencisinden düşük not dayağı iddiası
Meral Akşener'den 'FETÖ'cü' iddiasına yanıt: 'Politikayı bırakırım'
ABD'yi karıştıran iddia! Trump porno yıldızına 130 bin dolar para ödemiş!
7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü
O sözlere büyük öfke
Bu kuşlar ormanları bilerek yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıya gitti
Ülke açlıktan kırılıyor, bakın o ne yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum