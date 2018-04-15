Lemurlar hayvan parkının ilgi odağı oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Doğu Akdeniz'in tek hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Tarsus Hayvan Parkı'ndaki 2'si yavru 8 lemur ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hayvan parkına İspanya'dan getirilen lemurlar kendileri için oluşturulan yaşam alanına kısa sürede uyum sağladı. İri ve parlak gözleriyle hayvanat bahçesinde ilgi odağı olan lemurlar, sevimli halleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Tarsus Hayvan Parkı Veteriner Hekimi Altay Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lemurlar için doğal ortamlarına uygun bir alan hazırladıklarını söyledi.

Lemurların ortama uyum sağlamaları sonrası doğum yapmaya başladığını ve 2 yeni yavru kazandıklarını anlatan Atlı, şöyle devam etti:

"Mersin'in iklim koşulları lemurların yaşamlarını sürdürmeleri için elverişli konumda. Lemurlar hayvan parkımızın her zaman ilgi odağı. Özellikle çocuklar, çizgi filmlerden izleyip yakından tanıdıkları için lemurlara ilgi gösteriyor. Sebze ve meyve yiyerek besin ihtiyaçlarını gideriyorlar. En çok muz yemeyi seviyorlar."