HABER

Lemurlar hayvan parkının ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'in tek hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Tarsus Hayvan Parkı'nda bulunan 2'si yavru 8 lemur ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Tarsus Hayvan Parkı Veteriner Hekimi Atlı: "Lemurlar hayvan parkımızın her zaman ilgi odağı. Özellikle çocuklar, çizgi filmlerden izleyip yakından tanıdıkları için lemurlara ilgi gösteriyor"

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Doğu Akdeniz'in tek hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Tarsus Hayvan Parkı'ndaki 2'si yavru 8 lemur ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hayvan parkına İspanya'dan getirilen lemurlar kendileri için oluşturulan yaşam alanına kısa sürede uyum sağladı. İri ve parlak gözleriyle hayvanat bahçesinde ilgi odağı olan lemurlar, sevimli halleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Tarsus Hayvan Parkı Veteriner Hekimi Altay Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lemurlar için doğal ortamlarına uygun bir alan hazırladıklarını söyledi.

Lemurların ortama uyum sağlamaları sonrası doğum yapmaya başladığını ve 2 yeni yavru kazandıklarını anlatan Atlı, şöyle devam etti:

"Mersin'in iklim koşulları lemurların yaşamlarını sürdürmeleri için elverişli konumda. Lemurlar hayvan parkımızın her zaman ilgi odağı. Özellikle çocuklar, çizgi filmlerden izleyip yakından tanıdıkları için lemurlara ilgi gösteriyor. Sebze ve meyve yiyerek besin ihtiyaçlarını gideriyorlar. En çok muz yemeyi seviyorlar."

Atlı, 2 yavru lemurun sürekli anne kucağında gezdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yavru lemurlar kucaktan kesinlikle inmezler. Görüntülenmeleri de çok kolay olmuyor. Annelerin yavrularına eğitim verdikleri süreçte çok ilginçtir. Aynı insanlar gibi bebeklerinin ayaklarını yere bırakıp yürütmeye çalışıyorlar. Zamanla kucaktan iniyorlar. Lemurlar çok hareketli hayvanlardır. Zıplamayı, koşmayı çok severler. Bizler de bunu bildiğimiz için yaşam alanları içerisine ipler sarkıttık. Yukarıları yürüyebilecekleri yerler oluşturduk. Çok rahat sıçrayabiliyorlar. Tek seferde 8-10 metre uzaklığa atlayabiliyorlar."

Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...
Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyorSon dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hayvanatbahçesi İspanya Lemur magadaskar makigiller Mersin Tarsus

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

İlginizi Çekebilir

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma nedeni kara kutuda ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma nedeni kara kutuda ortaya çıktı

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Van'da dondurma kamyonunda 80 kilo eroin ele geçirildi

Van'da dondurma kamyonunda 80 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

Son dakika! TSK, kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist öldürüldüğünü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.