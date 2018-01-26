Leopard tankı nedir? Leopard 2 tankının özellikleri nelerdir? (Yerli Tankımız Altay vs Leopar Tankı karşılaştırması)

Türk ordusunun Afrin'de ilerleyişi sürerken Almanya'dan şok bir açıklama geldi. Daha önce anlaşması yapılan, Türk Ordusu envanterindeki Leopard 2 (Leopar 2) tanklarının bakım ve onarım çalışmaları Almanya hükümeti tarafından askıya alındı. Yapılan açıklamaya göre yeni hükümet iş başı yapana kadar Lepord tankları ile ilgili bir karar alınmayacak. Peki Afrin'de de kullanılan Leopar tanklarının özellikleri nelerdir. 2018'de ordumuzun envanterine girmesi beklenen yerli tankımız Altay ile karşılaştırmasından nasıl bir sonuç çıkıyor. İşte Leopar 2 ile Altan tankı özellikleri...
LEOPARD 2A4 ÖZELLİKLERİ
Leopard 2 ailesinin en yaygın versiyonudur, Görünüş itibaritye önceki üç modelle aynıdır, fakat bazı değişiklik ve geliştirmeleri içerir. Bunlar, bir otomatik yangın bastırma sistemi, bir dijital ateş kontrol sistemi ve geliştirilmiş taret ve tungsten/titanyum zırh içerir.
Leopard 2’ler 1985 ve 1992 arasında 7 parti şeklinde üretilmiştir. Bütün yaşlı modeller standart Leopard 2A4’lere dönüştürülmştür. Almanya toplam 2.125 2A4, Hollanda 445 tank kullanmıştır. İsviçre 2A4’leri Pz87 adında lisanslı olarak üretmiştir. Bu versiyon İsviçre yapımı makineli tüfekler, iletişim ekipmanları ve NBC koruma özelliği içermektedir. İsviçre 380 Pz87 kullanmaktadır.
Soğuk savaş bittikten sonra, Almanya ve Hollanda tankların geniş stoklarını buldu.Bu tanklar NATO’ya ve diğer dost ülke ordularına başarılı bir şekilde satıldı. Üretim fazlası tanklar Avusturya (114), Kanada (80), Şili (140), Danimarka (51), Finlandiya (124), Yunanistan (183), Norveç (52), Polonya (128), Portekiz (37), Singapur (66), İspanya (108), İsveç (160) ve Türkiye (354) satıldı.
- Namlusu ile birlikte toplam uzunluğu 9,97 metredir.
- Genişlik: 3,75 m.
- Yükseklik 2,76 m.
- V12 MTU MB873 K-501 Dizel bir motordan güç almakta olup 1479 beygirlik bir güce sahip bulunmaktadır.
- Ağırlık: 60 tondur.
- Azami hız: 72/s km
- Toplam yapabileceği azami menzil kullanım, kullanıldığı yer ve bölgeye göre değişmekle birlikte ortalama olarak 450-460 kilometredir.
- Zırhı kompozit bir zırh olup 3.nesil zırhlardandır.
- Toplam mürettebat sayısı 4 kişidir.
ALTAY TANKI ÖZELLİKLERİ
Altay, teknik açıdan oldukça donanımlı milli tank olarak tarihe geçecek şekilde geliştirilmektedir. Motorunda yerli yapım kullanılan Altay tankı, 1500 beygir gücünde olan motor dizel sistem ile çalışmakta ve 70 km hızla hareket edebilmekte ve 500 km menzil sağlamaktadır. Altay tankının zırhı ise tanksavar füzeler üreten Roketsan firması tarafından geliştirilen ve kompozitin ana malzeme olarak kullanıldığı, içeriği gizlenen özel bir zırhla sağlanmaktadır.
Altay’ın ana silahı ise Güney Kore firması olan Hyundai Rotem ile yapılan teknoloji transferi sonucu Makine ve Kimya Endüstrsi kurumu tarafından üretilecektir. 3 km atış menzili bulunan silah, 120 mm’lik 55 kalibre yivsiz top tercih edilen tank bu yönden de oldukça güçlü bir teknolojiye sahiptir.
4 kişilik mürettebatın bulunacağı tankın bilgisayar sistemi ise Aselsan tarafından üretilmektedir. Tankın elektromanyetik silahlarla elektronik sistemlerin sekteye uğramasını engelleyecek teknoloji de tankta kullanılmıştır. Keskin manevra yeteneğine sahip olan tankın muharebe ağırlığının 65 ton olacağı düşünülmektedir.
Her yönden güçlü bir tank olarak tasarlanan Altay, bir çok testten geçmektedir. 2018 yılında Altay’ın TSK’nin envanterine girmesi bekleniyor.
- Ağırlık: 65 ton +/prototiplere göre değişiklik gösterecek
- Mürettebat: 4 (komutan, nişancı, sürücü, doldurucu)
- Zırhı Roketsan: Bor karbür esaslı yeni bilinmeyen tip zırh.
- Ana silahı: MKEK 120 mm yivsiz top
- Diğer silahları: 1× Aselsan SARP, 1× 12.7mm ağır makineli tüfek
- Motor: Çift-yakıt motor, 1500 ag 1. ve 2. etap (MTU), 1800 ag 3. ve 4. etap (TÜMOSAN)
- Süspansiyon donanımı: Değişken süspansiyon
- Azami hızı: 70 km/h (43 mph)
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