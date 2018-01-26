Leopard tankı nedir? Leopard 2 tankının özellikleri nelerdir? (Yerli Tankımız Altay vs Leopar Tankı karşılaştırması)

Türk ordusunun Afrin'de ilerleyişi sürerken Almanya'dan şok bir açıklama geldi. Daha önce anlaşması yapılan, Türk Ordusu envanterindeki Leopard 2 (Leopar 2) tanklarının bakım ve onarım çalışmaları Almanya hükümeti tarafından askıya alındı. Yapılan açıklamaya göre yeni hükümet iş başı yapana kadar Lepord tankları ile ilgili bir karar alınmayacak. Peki Afrin'de de kullanılan Leopar tanklarının özellikleri nelerdir. 2018'de ordumuzun envanterine girmesi beklenen yerli tankımız Altay ile karşılaştırmasından nasıl bir sonuç çıkıyor. İşte Leopar 2 ile Altan tankı özellikleri...

LEOPARD 2A4 ÖZELLİKLERİ

Leopard 2 ailesinin en yaygın versiyonudur, Görünüş itibaritye önceki üç modelle aynıdır, fakat bazı değişiklik ve geliştirmeleri içerir. Bunlar, bir otomatik yangın bastırma sistemi, bir dijital ateş kontrol sistemi ve geliştirilmiş taret ve tungsten/titanyum zırh içerir.

Leopard 2’ler 1985 ve 1992 arasında 7 parti şeklinde üretilmiştir. Bütün yaşlı modeller standart Leopard 2A4’lere dönüştürülmştür. Almanya toplam 2.125 2A4, Hollanda 445 tank kullanmıştır. İsviçre 2A4’leri Pz87 adında lisanslı olarak üretmiştir. Bu versiyon İsviçre yapımı makineli tüfekler, iletişim ekipmanları ve NBC koruma özelliği içermektedir. İsviçre 380 Pz87 kullanmaktadır.