Letonya'nın 100'üncü kuruluş yıldönümü Kemer'de kutlandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- LETONYA'nın kuruluşunun 100. yıldönümü, Antalya'nın Kemer ilçesinde 13 ülkeden gelen 200 dansçı ve şarkıcının katıldığı törenle kutlandı.
Letonya Büyükelçiliği ve Letonya Antalya Fahri Konsolosluğu tarafından Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara, çok sayıda Letonyalı turist katıldı. 13 ülkede yaşayan 200 Letonyalı dansçı ve şarkıcı, kutlamalar kapsamında ülkelerine özgü kıyafetlerle sahneye çıktı. Kutlamaları ilçede yaşayan ve tatil yapan Letonyalı, Rus ve Almanlar da ilgiyle izledi.
Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı, yaptığı açıklamada, Letonyalıların ülkenin kuruluş yıldönümünü Antalya'da ilk olarak Kemer Belediyesi'nin desteleriyle ilçede kutladığını söyledi. İki ülke arasındaki turizm ve kültürel ilişkileri ilerletmek için her zaman çalıştıklarını anlatan Ulukapı, "13 ülkede yaşayan 200 Letonyalı dansçı ve sanatçıyı burada ağırlıyoruz. Ülkelerinin 100'üncü kuruluş yılını bizlerle birlikte kutluyorlar. Bölgemizde sadece Letonyalılar değil Mayıs ayı içerisinde Litvanya ve Estonya da kuruluş kutlamaları yapacak. Bu tarz etkinlikler, insanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlıyor. İki ülke de birbirlerinin kültürünü tanıyor. Letonya'dan ilk defa Kemer'e gelenler var ve burayı çok beğendiler" dedi.
Ulukapı, 2016'da Letonya bayrağının ülke ülke dolaştırıldığını ifade ederek, "Brezilya'dan başlayan bu yolculukta bayrak Antalya'ya ulaştı. Yarın kutlamalar çerçevesinde yapılacak seremoniyle el değiştirecek. Kutlamalarda emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.
Ulukapı, etkinlerin yarın Antalya'da devam edeceğini söyledi.
FOTOĞRAFLI
Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak
İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum