Letonya’nın bağımsızlığının 100. yıl kutlamalarına özel sergi

Letonya’nın bağımsızlığının 100. yıl kutlamaları kapsamında Letonya Büyükelçiliği tarafından sergi düzenlendi.

Nata Vega AVM’deki sergi açılışından önce konuşma yapan Letonya Büyükelçisi Pteris Krlis Elferts, ’’Büyükelçi olarak Letonya’yı tanıtmam gerekiyor. Letonya, bağımsızlığını 1918’de ilan etmiştir. Bu yıl içinde Estonya, Letonya ve Litvanya bağımsızlıklarının 100. yılını kutlayacaklar. Her üç ülke de gerçekleşecek olan etkinlikler tiyatrolar, sergiler, konserler, filmler, sporlar ve sanat müsabakaları ile tarih, coğrafya, edebiyat, sanat üzerine konferanslar düzenlenecek. Letonya’nın başkenti şövalyelerinin söylencelerini, Art Nouveau tarzı yapılarının estetiğini, amber işleyen ustalarının hünerlerini, şarkılarının içe işleyen melodilerini ve gençlik enerjisiyle olgunluğu yan yana getiren bir kültürel bileşim. Kent mimari mücevher değerindeki yapılarla dolu. Bunlardan biri olan ulusal opera binasının önünden geçip, Özgürlük Anıtı’na 100 metre mesafedeki Bastejkalna Park’a varıyorum. Böyle eşsiz anlar yaşamak için 2018 bitmeden Riga’ya gitmeniz yetiyor. Üstelikle Letonyalılar 100. bağımsızlık yılı coşkularını paylaşmamız için hepimizi bekliyor’’ dedi.

Büyükelçi Elferts, Letonya’nın 100. yılını kutladığını vurgulayarak, ’’Bu kutlamalar çerçevesinde mimarimizi göstermek istiyoruz. Bu yüzden bu sergiyi Türkiye’ye getirdik. Sergilenen binaların hepsini başkent Riga’da görebilirsiniz. Sergi, Nata Vega’nın dışında Alanya, Bursa, Adana’da da devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

Elferts’in konuşmasının ardından gerçekleşen müzik dinletisinden sonra sergi açılışı gerçekleşti.