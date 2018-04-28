Letonya'nın bağımsızlık günü Antalya'da kutlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan ve yerleşik yaşayan Letonyalılar, ülkelerinin bağımsızlık gününü kutladı.

Letonya Antalya Fahri Konsolosluğu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara çok sayıda Letonyalı katıldı.

Kutlamalar kapsamında 13 ülkeden gelen 200 Letonyalı dansçı ve sanatçı, ülkelerine özgü kıyafetleriyle dans gösterileri sundu. Kültürlerini anlatan Letonyalılar, renkli görüntüler oluşturdu.

Letonya ile Türkiye arasındaki turizm faaliyetlerinin, sosyal ve kültürel ilişkilerin daha ileri düzeye çıkması amacıyla düzenlenen kutlamayı, kentte tatil yapan Rus ve Alman misafirler de izledi.

Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Letonyalıların ülkelerinin kuruluş yıl dönümleri kapsamında ilk kutlamalarını Kemer'de yaptıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki turizm ve kültürel ilişkileri geliştirmek için her zaman çalıştıklarını anlatan Ulukapı, "Mayıs ayı içerisinde Litvanya ve Estonya başta olmak üzere farklı ülkelerin de kuruluş kutlamaları yapılacak. Bu tarz etkinlikler insanların birbirleriyle kaynaşmasını sağlıyor, iki ülke birbirlerinin kültürünü tanıyor. Letonya'dan ilk defa Kemer'e gelenler var." dedi.

- Brezilya'dan gönderilen Letonya bayrağı Antalya'ya ulaştı

Aslı Bayar Ulukapı, Letonya'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları için 2016'da Brezilya'dan yola çıkarılan Letonya bayrağının ülke ülke dolaştırıldıktan sonra Antalya'ya ulaştığını belirtti.

Kutlamalara, protokol üyelerinin yanı sıra Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts de katıldı.

