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Leyla Alaton: Türkiye'de kadın uyandı

15.01.2018 11:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Leyla Alaton, kadına yönelik şiddete karşı duruşu ve kadın haklarına ilişkin çalışmalarıyla bilinen bir iş kadını. YouTube sayfasında ve katıldığı konferanslarda, konuşmalarda kadın haklarıyla ilgili farkındalık yaratılması ve iş gücünde kadınların desteklenmesi çağrısını sıklıkla dile getiriyor.

Haber: Çağıl Kasapoğlu

Video çekim: Osman Kaytazoğlu

Kendisini 1986 yılından beri feminist olarak tanımlayan Alaton, kadının ekonomik bağımsızlığını elde ederek özgürleşeceğini söylüyor.

"Türkiye'de kadın uyandı" diyen Alaton, kadınlara yönelik tacizler, iş dünyasında kadının rolü ve gücüne ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı:

"Yönetim kurulunda yalnızım. Birçok toplantıda her zaman tek başıma bir kadınım ve bir kadın olarak her zaman azınlık oldum.

"Sesini yükseltmek erkeksi veya erkekler arasında kabul edilen bir özellikken bir kadın yaptığında agresif görülebiliyorsun, suçlu, kötü hissettiriliyorsun. Mobbingi (psikolojik baskı) hep gördüm, hep görüyorum, hep göreceğime eminim.

TÜRKİYE'DE KADINLAR #METOO (#SENDEANLAT) DİYEBİLİYOR MU?

"(Cinsel ya da sözlü tacize) elbette uğradım. Uğramamış bir kadın olduğunu düşünemiyorum.

"Ama ben tanınmış güçlü bir babanın kızıyım o büyük bir koruma getirdi bana. İshak Alaton'un kızına kimse kolay kolay tecavüz edemezdi. Benim gibi şanslı olmayan çok insan var. Onların çıkıp konuşmasını çok desteklerim.

Türkiye'de kadınlar #MeToo (#SendeAnlat) diyebiliyor mu?

"Ancak insanlar rezil olursa bu rezillik yeni rol modellerini desteklemez. Ve erkekleri bir kere daha düşündürür zapturapta sokar.

"Bir kariyerde bir yere gelmek için istemediğini yollardan geçmemeniz lazım.

"Türkiye'de rezil olmak daha aileyi ilgilendiriyor. Yurt dışında insanlar daha bireysel. Kendini bağlıyor söyledikleri Türkiye'deyse her kişinin söylediği ailesini de bağlıyor. İnsanlar bizim sandığımız kadar özgür değiller.

"Kadınların çıkıp konuşması aileyi mahalleyi o köyü veya şehri bağlayabilir o derece büyük bir paketle aslında geziyor.

"Kadınlara tavsiyem kendilerine bir koruma alanı yaratmaları kimse şu alandan içeri giremez aile dahil buna.

"Farkındalık yaratılması için çalışmayı… kadınların birbirlerini desteklemesini tavsiye ederim."

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sana zaten kimse tecavüz etmezki paranla zor zar bir koca buldun
Tecavüz değil ama dini nikah kıymak suretiyle seninle birlikte olmak isterdim.
kim ne yapsın bu kadını
paran var güçlüsün bir muhtaç olda bak tepene kimler biniyor
türkiye bilgiye aç. fakat bu açlık ne yazıkki bunun gibi insanların bu açlıktan kolay faydalanmasına yarıyor. sağda solda gidip boş vaatlerle insanların bilgisizliğini kullanıyorlar. bunu dinleyen kadın gidiyo kocasına baş kaldırıyo. sonra kocasıda ona baş kaldırıyo. hhahahaah
Para kokan güzel tavsiyeler, sen nasıl diyorsun ishak alaton'un kızıyım, işte mesela bu her kadın ishal alaton'un kızı değil, o yüzden her kadının da leyla alaton gibi güçlü bir duruşu olamaz, keşke olsa ama maalesef mümkün değil. Ama yinede eskiye nazaran çok çok iyi, artık kadınlarımız daha fazla sosyal ve daha fazla ekonomik özgürlüğü elinde. Ekonomik özgürlüğü elinde olmayanın vay haline diyorum.
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