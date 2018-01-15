Leyla Alaton: Türkiye'de kadın uyandı

Haber: Çağıl Kasapoğlu

Video çekim: Osman Kaytazoğlu

Kendisini 1986 yılından beri feminist olarak tanımlayan Alaton, kadının ekonomik bağımsızlığını elde ederek özgürleşeceğini söylüyor.

"Türkiye'de kadın uyandı" diyen Alaton, kadınlara yönelik tacizler, iş dünyasında kadının rolü ve gücüne ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı:

"Yönetim kurulunda yalnızım. Birçok toplantıda her zaman tek başıma bir kadınım ve bir kadın olarak her zaman azınlık oldum.

"Sesini yükseltmek erkeksi veya erkekler arasında kabul edilen bir özellikken bir kadın yaptığında agresif görülebiliyorsun, suçlu, kötü hissettiriliyorsun. Mobbingi (psikolojik baskı) hep gördüm, hep görüyorum, hep göreceğime eminim.

TÜRKİYE'DE KADINLAR #METOO (#SENDEANLAT) DİYEBİLİYOR MU?

"(Cinsel ya da sözlü tacize) elbette uğradım. Uğramamış bir kadın olduğunu düşünemiyorum.

"Ama ben tanınmış güçlü bir babanın kızıyım o büyük bir koruma getirdi bana. İshak Alaton'un kızına kimse kolay kolay tecavüz edemezdi. Benim gibi şanslı olmayan çok insan var. Onların çıkıp konuşmasını çok desteklerim.