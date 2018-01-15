Leyla Alaton: Türkiye'de kadın uyandı

Haber: Çağıl Kasapoğlu
Video çekim: Osman Kaytazoğlu
Kendisini 1986 yılından beri feminist olarak tanımlayan Alaton, kadının ekonomik bağımsızlığını elde ederek özgürleşeceğini söylüyor.
"Türkiye'de kadın uyandı" diyen Alaton, kadınlara yönelik tacizler, iş dünyasında kadının rolü ve gücüne ilişkin BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı:
"Yönetim kurulunda yalnızım. Birçok toplantıda her zaman tek başıma bir kadınım ve bir kadın olarak her zaman azınlık oldum.
"Sesini yükseltmek erkeksi veya erkekler arasında kabul edilen bir özellikken bir kadın yaptığında agresif görülebiliyorsun, suçlu, kötü hissettiriliyorsun. Mobbingi (psikolojik baskı) hep gördüm, hep görüyorum, hep göreceğime eminim.
TÜRKİYE'DE KADINLAR #METOO (#SENDEANLAT) DİYEBİLİYOR MU?
"(Cinsel ya da sözlü tacize) elbette uğradım. Uğramamış bir kadın olduğunu düşünemiyorum.
"Ama ben tanınmış güçlü bir babanın kızıyım o büyük bir koruma getirdi bana. İshak Alaton'un kızına kimse kolay kolay tecavüz edemezdi. Benim gibi şanslı olmayan çok insan var. Onların çıkıp konuşmasını çok desteklerim.
"Ancak insanlar rezil olursa bu rezillik yeni rol modellerini desteklemez. Ve erkekleri bir kere daha düşündürür zapturapta sokar.
"Bir kariyerde bir yere gelmek için istemediğini yollardan geçmemeniz lazım.
"Türkiye'de rezil olmak daha aileyi ilgilendiriyor. Yurt dışında insanlar daha bireysel. Kendini bağlıyor söyledikleri Türkiye'deyse her kişinin söylediği ailesini de bağlıyor. İnsanlar bizim sandığımız kadar özgür değiller.
"Kadınların çıkıp konuşması aileyi mahalleyi o köyü veya şehri bağlayabilir o derece büyük bir paketle aslında geziyor.
"Kadınlara tavsiyem kendilerine bir koruma alanı yaratmaları kimse şu alandan içeri giremez aile dahil buna.
"Farkındalık yaratılması için çalışmayı… kadınların birbirlerini desteklemesini tavsiye ederim."
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