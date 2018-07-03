Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunarak tüm Türkiye'yi yasa boğan Leyla Aydemir'in cenazesi saat 23.40 sıralarında Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyle birlikte aileden sadece amcası Yusuf Aydemir geldi.

MAVİ BONCUKLU KOLYESİ BOYNUNDA BULUNDU

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi.

DARP İZİ İDDİASI

Görgü tanıkları çok zayıfladığını belirttikleri Leyla'nın vücudunun bazı bölgelerinde de darp izlerine rastlarını öne sürdüler. Oldukça yorgun ve ayakta durmakta zorlandığı gözlenen amca Yusuf Aydemir, sorular karşısında "Çok üzgünüz çok bitkin haldeyim. Acımı anlatamam sizlere, bir şey diyemem" diye konuştu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Leyla'nın kaybolmasının ardından aynı gün soruşturmaya başlandığını belirtilen açıklamada şöyle denildi: