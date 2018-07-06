Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

DHA'nın haberine göre; Leyla Aydemir'in ölümünün ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma yürütülürken, Baro Başkanı Ali Artuk, dilekçeyle katılma talebinde bulundu. 'Kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yürütülen soruşturmanın dosyasına müdahil olmak isteyen Başkan Artuk, Leyla'nın kaybolmasından beri olayın yakın takipçisi olduklarını bildirdi. Ali Artuk, dilekçesinde, şunları kaydetti:

"Ağrı Barosu olarak Bezirhane köyünün ahalisiyle koordineli çalışarak, aileden ve yerel yetkilerden çeşitli aralıklarda bilgi alarak, bu bilgileri sağlıklı bir şekilde STK'lara ve gerek yerel gerekse ulusal basın mensuplarına aktardık. Bu konuda tüm üyelerimiz sosyal medya hesaplarında, birebir ilişkilerinde, irtibatlı oldukları nüfus alanları nezdinde minik Leyla Aydemir'in bulunmasına yönelik bir caba içine girmişlerdir. Nitekim bizim, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekiplerin ve tüm Türkiye'nin olayı sahiplenmesi sonucunda acı gerçek ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. Minik Leyla Aydemir'in cansız bedenine ulaşıldığı 2 Temmuz tarihinden beri tüm süreçlere otopsi dahil müdahil olduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da soruşturmanın takipçisi olacağımızı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı belirterek, Ağrı Barosu olarak soruşturmaya 'Avukatlık Yasası'nın 76. maddesi uyarınca müdahil olacağımızı beyan ederiz."