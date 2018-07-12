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Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 11:28 | Son Güncelleme

Leyla’nın cansız bedeninin bulunduğu yere yakın bir bölgede elbiseleri de bulundu. Küçük kızın kıyafetleri dün akşam saatlerinde tarlasını biçen bir vatandaş tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak tarla içinde arama çalışması başlattı.

Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan ve dere kenarında cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın en son üzerinde bulunan elbiseleri tarlada bulundu.

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan minik Leyla'nın cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 18’inci gününde köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuş yapılan otopsinin ardından toprağa verilmişti. 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’ya ait elbiseler dün akşam saatlerinde tarlasını biçen bir vatandaş tarafından bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak tarla içinde arama çalışması başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de katıldığı çalışmada tarla didik didik arandı. Leyla’nın ayakkabısı, kıyafeti ve çorapları tarlanın ortasında bulundu. Ekipler Leyla’ya ait elbiseleri tutanak tutup teslim aldı.

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'CESEDİN BULUNDUĞU ALANA 200 METRE UZAKLIKTA'

Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir "Leyla arama kurtarma çalışmalarının 18’inci günüde bulundu. Çalışmalar kapsamında jandarma, korucu ve AFAD ekipleri çok çalıştılar, bulamadılar. Defnedildikten bir hafta sonrada elbiseleri bulundu. Bizim bir akraba tarlayı biçerken Leyla’ya ait penyeyi buluyor. Diğer elbiseleri de jandarma tarlayı ararken külotlu çorabı bulundu. Olay yeri inceleme ekibi geldi. AFAD ve jandarmada geldi. Penyeyi buldular. Daha sonra köye doğru arama yapacaklardı bu sırada Leyla’ya ait diğer elbiseler tarla içerisinde bulundu. Drone bulamadı. Jandarma buldu. Leyla’nın elbiseleri cesedin bulunduğu alana 200 metre uzaklıkta bulundu" dedi.

LEYLA'NIN BABASI: RÜYAMDA KIZIMIN KATİLİ BULUNMUŞTU

Leyla’nın katiline yönelik bir gelişmenin olmadığını söyleyen acılı baba Nihat Aydemir, kızının katilinin en kısa sürede bulunacağına inandığını belirtti. Dün gece rüya gördüğünü dile getiren Aydemir, "Şu anda hiçbir gelişme yok. Bu katilin bulunması için devlet, polis ve jandarma çalışmalarını sürdürüyor. Kızımın katilinin en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Zaten bu gece rüya gördüm. Rüyamda büyük bir kalabalık vardı. Kızımın katili bulunmuştu ama yüzünü çıkaramıyordum. Kalabalık fazla olduğu için yetişemedim ve kızımın katilinin yüzünü göremedim. Önce Allah’a sonra devlete inanıyorum" ifadelerini kullandı.

mınık leyla

"UMUTLUYUZ, KIZIMIN KATİLİNİN BUGÜN YARIN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

"Leyla o katile rahat vermeyecek" diyen Aydemir, "O katil ve cani kimse rahat etmeyecek. Öbür dünyayı kaybetti. İnanıyorum ki bu dünya da ona zehir oldu. Allah bu kanı kaybetmez ki. Nasıl kaybolur? 4 yaşındaki çocuğun kanının kaybolacağına inanıyor musun? Kızımın katilinin bugün yarın ortaya çıkacağına inanıyorum. Umutluyuz. Önce Allah’a daha sonra devlete güveniyorum. Bunun kurtuluşu yok. Leyla’nın Ağrı dışına çıktığını hiç düşünmüyorum. Leyla ya benim köyüm veya çevre köylerde, Ağrı merkez ve ilçelerde bir yerlerdeydi. Birilerinin işin içinde bir parmağı vardı ve getirip kızımı köye yakın bir yerde dere kenarına attılar. Hiç kimse ile bir düşmanlığım yok. Borcum da yok. Bunu bin kere anlattım. Bununla bir alakası yok. Tanıdığım bazı arkadaşlarımın 10-20 milyon borçları var kimse onlara karışmamış" şeklinde konuştu.

mınık leyla tarla

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Leyla Aydemir elbise Ağrı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
18 günde 18 haneli köyde çocuğu bulamayıp, sapığı korkuttuğu için, aç kalmak zorunda kalan küçük leylanın cinayetine aptal kanunlar yüzünden iştirak etmek zorunda kalan devlet, suçluyu bulacakmış. neymiş bakanlar kurulu kararı olmadan tüm köy aranamazmış,
Yolda yürürken ben ve babası arkada o önde veya mutlaka yanımızda yürür. okulda bile sınıf annesi oldum kontrol edebilmek adına Devir çok tehlikeli yaşını almış insanlar için bile kaldıki 1yaş ve 15 yaş aralığı için ise çok çok tehlikeli sakın yaşadığınız şehire, ilçeye, köye, akrabanıza, komşunuza, alışveriş yaptığınız yerlere ,arkadaşlarına güvenmeyin evinizde diye deyip arkadaşları ile birlikte yanlız bırakmayın imkanlar el veriyorsa çalışan anne iseniz çok güvendiğiniz bir bayan işe alıp evede kamera düzeni kurup çocuğunuzun kendi evinizde olmasını sağlayın.
dronlariniz ise yaramiyor bunun farkindamisiniz.
Ayrıca hayret ettiğim bir konuda 1 yaş ile 12 yaş arası çocukların sokakta evlerinin önünde bir başlarına oynamaları veya kendilerinden bir iki yaş büyük abi ve ablalarına teslim edilmeleri bence olmamalı vakit yaratıp birlikte sokağa inmeli gözümüzü ayırmadan onların oyunları bitene kadar yanlarından ayrılmamalıyız beni belki fazla abartlı bulabilirsiniz ama yaşadığım ve gözlemlediğim hayat deneyimleri bunları öğretti bir de kaç yaşında olursa olsun çocuklarınızla lütfen konuşun sevginizi belli edin imkanlarınız dahilinde tüm ihtiyaçlarını karşılayın dısarıda aramasınlar.
@arzu_donmez_1973 ne günlere geldik değil mi ne kadar acı söyledikleriniz çok doğru biz sokakta büyüdük resmen hayatımın en güzel günleri mahallemizde geçti
@filiz_ilhan_12 tesekkur ederim Filiz hanım bizler mahallemizde oynarken komşularımızda annelerimizin işleri olduğunda bizleri gözetirlerdi keza bizim annelerimizde komşularımızın çocuklarını gözetirlerdi yanlış bir şey başımıza geldiğinde birbirlerine haber verirlerdi aileler buna göre önlem alırdı. Malesef duyarsız ilgisiz dikkatsiz bir toplum haline geldik. Bu ara bu olayların artması toplumu dikkatli hale getirdi. Keşke hep dikkatli ve duyarlı olalım bu gerçekleşirse olaylar en aza indirgenir. Dileğim toplumlarda kimselerin birbirine zarar vermemesi. Sagolun
Allah çok sabır versin abicim. İnşallah o insanımsı canavarlar ortaya çıkar. Allah yardımcınız olsun.
sana kıyanın ocağı yıkılsın.
Cesedi köylü buldu elbiselerini köylü buldu katilide bulmalarını köylülerden bekliyoruz
bu olayda en başından beri ters giden, burda bu olayın tahkikatını yapanların beceriksizliğini gözler önüne seren bir süreç var ve hala bu süreç devam ediyor, daha önce aranan yerde bu küçük yavrucağın cesedi bulundu, şimdi de günler sonra buranın 200 metre yukarısında kıyafeti, cenaze bulunduğında çevrw aranmamışmı, bu beceriksizlikler yüzünden bu kızcağız gitti bence yazık
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