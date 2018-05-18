"Leyla Gencer Anısına: Donizetti ve Puccini" konseri

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü soprano Leyla Gencer, vefatının 10. yılında düzenlenen konserle anıldı.

Puccini ve Donizetti başyapıtlarından oluşan sezonun kapanış konserinde, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), genç sanatçılara ve Akademi BİFO katılımcılarına eşlik etti.

Opera tarihinde "La Diva Turca" olarak ün kazanan Leyla Gencer’in vefatının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen konserin şefliğini Sascha Goetzel, yönetmenliğini ise Yekta Kara üstlendi.

"Leyla Gencer Anısına: Donizetti ve Puccini" konserinin ilk yarısında, Yekta Kara'nın yönetmenliğinde Puccini'nin Gianni Schicchi ve ikinci yarısında, Donizetti'nin Anna Bolena, Maria Stuarda ve Roberto Devereux operalarından bölümler seslendirildi.

Konserin solistleri arasında soprano Simge Büyükedes, mezzosoprano Asude Karayavuz, soprano Çiğdem Soyarslan ve soprano Burcu Uyar yer aldı.

- Leyla Gencer

Solistlik kariyerine 1950'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, Cavalleria Rusticana eserindeki "Santuzza" rolüyle adım atan Leyla Gencer, kısa zamanda dünya çapında tanınarak "La Diva Turca", "La Gencer" ve "La Regina" olarak ün kazandı.

Kariyeri boyunca, 23 bestecinin 72 eserini repertuvarına alan ve konserlerini 1992'ye kadar sürdüren sanatçı, 10 Mayıs 2008'de hayata veda etti.

