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Leyla Gencer, vefatının 10. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğinde düzenlenen konser, Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü soprano Leyla Gencer, vefatının 10. yılında düzenlenen anma konserinde yad edildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğinde Aya İrini Müzesi'nde gerçekleşen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Türk Divası" olarak tanınan Gencer anısına, Giuseppe Verdi'nin, İtalyan edebiyatçı Manzoni'nin ölümü üzerine bestelediği "Requiem" adlı eseri yorumlandı.

Antonio Pirolli'nin orkestrayı yönettiği etkinlikte, İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan ile soprano Perihan Artan ve mezzosoprano Nesrin Gönüldağ da sahne aldı.

Meksikalı tenor Fabian Lara'nın konuk sanatçı olarak sahne aldığı konserde, İDOB'a İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşlik etti.

İDOB korosunun şefliğini ise Emanuela Aymone üstlendi.

- Leyla Gencer kimdir?

Leyla Gencer, 10 Ekim 1928'de Polonezköy'de dünyaya geldi. Solistlik kariyerine 1950'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, Cavalleria Rusticana eserindeki "Santuzza" rolüyle adım atan sanatçı, İtalya'da da ilk kez bu rolle seyirciyle buluştu. Gencer, zengin repertuvarı ve mükemmel tekniği sayesinde kısa zamanda dünya çapında tanınarak "La Diva Turca", "La Gencer" ve "La Regina" olarak ün kazandı.

Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago'da sahne alan sanatçı, Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Filoria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Alceste, Aida, Violetta ve Leonora'nın sesi oldu.

Kariyeri boyunca, 23 bestecinin 72 eserini repertuvarına alan sanatçı, konserlerini 1992'ye kadar sürdürdü. Sonraki yıllarda eğitimcilik kariyerine ağırlık vererek, genç sanatçıları yetiştiren Gencer, 10 Mayıs 2008'de hayata veda etti.

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