Leyla Gencer, vefatının 10. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü soprano Leyla Gencer, vefatının 10. yılında düzenlenen anma konserinde yad edildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğinde Aya İrini Müzesi'nde gerçekleşen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Türk Divası" olarak tanınan Gencer anısına, Giuseppe Verdi'nin, İtalyan edebiyatçı Manzoni'nin ölümü üzerine bestelediği "Requiem" adlı eseri yorumlandı.

Antonio Pirolli'nin orkestrayı yönettiği etkinlikte, İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan ile soprano Perihan Artan ve mezzosoprano Nesrin Gönüldağ da sahne aldı.

Meksikalı tenor Fabian Lara'nın konuk sanatçı olarak sahne aldığı konserde, İDOB'a İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşlik etti.

İDOB korosunun şefliğini ise Emanuela Aymone üstlendi.

- Leyla Gencer kimdir?

Leyla Gencer, 10 Ekim 1928'de Polonezköy'de dünyaya geldi. Solistlik kariyerine 1950'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, Cavalleria Rusticana eserindeki "Santuzza" rolüyle adım atan sanatçı, İtalya'da da ilk kez bu rolle seyirciyle buluştu. Gencer, zengin repertuvarı ve mükemmel tekniği sayesinde kısa zamanda dünya çapında tanınarak "La Diva Turca", "La Gencer" ve "La Regina" olarak ün kazandı.