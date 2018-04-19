İSTANBUL (AA) - Sanatçı Leyla Küçük'ün farklı dönemlerden çalışmalarının yer aldığı "Leyla Küçük Resim Sergisi", 4 Mayıs'ta açılacak.
Cihangir Art Project'ten yapılan açıklamaya göre, Küçük'ün Almanya'dan sonra Galata Academy'de açacağı sergi, 4-27 Mayıs tarihlerinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Sanatçının eserlerini, "Resmime sezgilerimle yaklaşırım. Yüzeyi boyarken olabildiğince soyut düşünmeye çalışırım." diyerek betimlediği sergi süresince, canlı performans ve sanatçı konuşmaları da yapılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Küçük, "Doğadan yola çıkarım ama empresyonistlerin doğayla kurdukları ilişki gibi değildir bu. Daha çok iç manzaralardır" değerlendirmesinde bulundu.
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