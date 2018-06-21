Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla’nın amcasına gelen bir telefon ise güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Gizli numaradan arayan kadın, “Leyla elimizde. Başınız sağ olsun” dedi. Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla yedinci günde sazlık ve bataklık arazide arandı. Aydemir'in köyde gidebileceği alanlar, uzman ekipler eşliğinde yeniden tarandı.

Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken ekiplerin, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

“LEYLA'NIN KAYBOLDUĞU KÖYDE ÇOCUKLAR TEDİRGİN”



Leyla’nın kaybolmasının ardından köyde çocuklar tedirgin oldu. Leyla’nın bir araçla kaçırıldığına dair iddialarda bulunan çocuklar, ailelerinin yanından uzağa ayrılamaz oldu.

Çocuklar, “O gün yanımıza gelen beyaz minibüsteki kişiler, 'Gelin size şeker verelim' dediler. Biz korkup kaçınca, onlar da köyden hızla uzaklaştı" dediler.

İHA/DHA

