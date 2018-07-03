Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla’nın ailesi köyde taziyeleri kabul ederken çevre illerden ve ilçelerden yüzlerce kişi acılı aileye başsağlığında bulundu. Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir, Leyla’nın yaşamasına dair her zaman umutları olduğunu ve bu acı olay karşısında yıkıldıklarını söyledi. Mezarlıkta minik Leyla’nın mezarını ziyaret eden acılı babanın dayısı ise bu durumun insanlık ayıbı olduğunu belirtti. Leyla’nın ölü olarak bulunmasının insanlık için utanç olduğunu kaydeden gözü yaşlı dayı, "Bizler bu elim olay karşısında çok üzüldük. Ağrı ve Türkiye üzüldü. Bu bir vahşettir. Masum bir çocuğun böyle acımasızca öldürülmesine inanamıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum" dedi.

Minik Leyla'nın cenazesi, ilk teşhisi Ağrı Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından köye getirildi. Saat 07.00’de köy mezarlığına getirilen Leyla’nın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içerisinde defnedildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Leyla’nın ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişinin kadın olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN KADIN MEDYUM

Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve 'medyum' olduğunu iddia eden kadın, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan kadının köye gelip, Leyla'nın ailesine "Kızınız burada, şurada" diyerek, yer gösterdiği öne sürüldü. Polis ve jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.

GÜVENLİK NEDENİYLE KAÇIRDIĞI YERE GİDEMEDİ

Minik Leyla'nın otopsisi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Zayıf düştüğü belirlenen Leyla'nın, 2- 3 gün önce Kurudere mevkisindeki dere yatağına bırakıldığı ihtimali üzerinde durulurken, otopside darp izine rastlanmadı.

Kaçırıldıktan sonra bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Leyla Aydemir'in köyde konulduğu yere gidilemediği üzerinde durulurken, günlerce yemek ve süt verilmeyen küçük kızın açlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Leyla'nın öldüğünü fark eden kişi ya da kişiler, sakladıkları yerden cansız bedeni alıp, dere yatağına attığı üzerinde duruldu.

Yüz üstü su içerisine atılan Leyla Aydemir'in kalça kısmında güneş yanığı oluştuğu tespit edildi. Tecavüz bulgusu çıkmayan Leyla Aydemir'in vücudundan alınan örnekler incelemeye alındı. Anne Şükran Aydemir, kızının sütten başka bir şey yiyip içmediğini, kaçıranların süt vermesini istemişti.

