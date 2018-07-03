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Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 17:23 | Son Güncelleme

Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir için herkes tek yürek oldu. Yüzlerce kişi Leyla'nın ailesini arayıp baş sağlığı diliyor. Öte yandan küçük kızın ölümü ile ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Kaçırıldıktan sonra bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Leyla'nın köyde tutulduğu yere gidilemediği, küçük Leyla'nın bu yüzden açlıktan öldüğü belirlendi. Olayla ilgili bir kadın da gözaltına alındı.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü il merkezine bağlı Bezirhane köyünde dedesinin evinin önünde bir anda ortadan kaybolan minik Leyla’nın cansız bedeni dün akşam saatlerinde köye 3 kilometre uzakta dere kenarında bulundu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Minik Leyla'nın cenazesi, ilk teşhisi Ağrı Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından köye getirildi. Saat 07.00’de köy mezarlığına getirilen Leyla’nın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içerisinde defnedildi.

'İNSANLIĞIMDAN UTANIYORUM'

Leyla’nın ailesi köyde taziyeleri kabul ederken çevre illerden ve ilçelerden yüzlerce kişi acılı aileye başsağlığında bulundu. Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir, Leyla’nın yaşamasına dair her zaman umutları olduğunu ve bu acı olay karşısında yıkıldıklarını söyledi. Mezarlıkta minik Leyla’nın mezarını ziyaret eden acılı babanın dayısı ise bu durumun insanlık ayıbı olduğunu belirtti. Leyla’nın ölü olarak bulunmasının insanlık için utanç olduğunu kaydeden gözü yaşlı dayı, "Bizler bu elim olay karşısında çok üzüldük. Ağrı ve Türkiye üzüldü. Bu bir vahşettir. Masum bir çocuğun böyle acımasızca öldürülmesine inanamıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum" dedi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Leyla’nın ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişinin kadın olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN KADIN MEDYUM

Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve 'medyum' olduğunu iddia eden kadın, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan kadının köye gelip, Leyla'nın ailesine "Kızınız burada, şurada" diyerek, yer gösterdiği öne sürüldü. Polis ve jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.

GÜVENLİK NEDENİYLE KAÇIRDIĞI YERE GİDEMEDİ

Minik Leyla'nın otopsisi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Zayıf düştüğü belirlenen Leyla'nın, 2- 3 gün önce Kurudere mevkisindeki dere yatağına bırakıldığı ihtimali üzerinde durulurken, otopside darp izine rastlanmadı.

Kaçırıldıktan sonra bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Leyla Aydemir'in köyde konulduğu yere gidilemediği üzerinde durulurken, günlerce yemek ve süt verilmeyen küçük kızın açlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Leyla'nın öldüğünü fark eden kişi ya da kişiler, sakladıkları yerden cansız bedeni alıp, dere yatağına attığı üzerinde duruldu.

Yüz üstü su içerisine atılan Leyla Aydemir'in kalça kısmında güneş yanığı oluştuğu tespit edildi. Tecavüz bulgusu çıkmayan Leyla Aydemir'in vücudundan alınan örnekler incelemeye alındı. Anne Şükran Aydemir, kızının sütten başka bir şey yiyip içmediğini, kaçıranların süt vermesini istemişti.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Allah'ın gazabı üzerinizden eksik olmasın inşallah
sikmişim avrupa uyum yasalarını bilmem nesini artık kalıcı bir çözüm bulunması lazım ... hapise atmak bu pustlar için ceza değil ödül....
aynen katılıyorum avrupa denen piç kendi yasalarını kendine saklasin bize ters tabi bunu uygulayabilecek siyaset bizde varmı meçhul
ne desek boş hersey yetersiz
neden nicin o zaman? ne olduk boyle nasil insanlar yasiyor bu dunyada. ne istediniz ki cocuktan. ben suclularin ayni sekilde ac birakilarak olume terk edilmesini isterim. ayni sekilde
güzel yavrum allah ailesine sabır versin
bu ülkeden ve bu halktan bir cacık olmaz,
Teferruata gerek yok; ne şekilde olursa olsun kendini savunamayacak birini öldürmek acizlikten başka bir şey değildir..Bence kısasa kısas yapılmalı ki ne olduğunu anlasın yapan ...( insan yazamadım ne yazacağıma da karar veremedim ondan boş bıraktım istediğinizle doldurabilirsiniz; yaratık, varlık, hayvan vs..)
arkadaşlar burada 3 kilometre uzaklıktaki yeri Aramayanı güvenlik ve bu işe el koyan Savcı suçludur bu millete oralara gönderip aratmayan yetkililer suçludur bunun ölümünden sorumlu dur bu millete köyden çıkarmayıp kendileri de 3 kilometre uzaktaki dereyi niye aramıyor Neden böyle yerlere gidip araştırılmıyor neden güvenlik görevlileri nereye aramış Camiye mi gitmiş orada kahvehanelere mi gitmişler nereler aradılar bu güvenlik görevlileri köpekler şunlar bunlar yani 500 metre köyün içinde mi 7 gündür 10 gündür millet bekletildiği Yazıklar olsun size
ne kadar inanmasamda bu olanlara rabbim bu acımasızlıgı yapanları ve kolluyalların yakası yan yana gelmez inşallah amin
reis daha ne istiyorsun. sana tek kişilik devlet verdik hala bir idamı çıkaramıyorsun. bu gidişle verdiğim oyu geri alacağım...
Allah ailesine sabir versin acliktan oldu denilen yeri okurken bile telefonu yere vurasi geliyor insanin icinden insan bu kadar kansiz olamaz
Lanet olsun suçu neydi o yavrunun neler çekmiştir. Ona bunu yapanları günlerce aç bırakıp aynı şekilde ölmesini sağlayacaksın aslında ama insanlığa sığmaz. İdam geri gelsin
bu insanlik disi bir vahset idammi geldin sonunda kadar varım bu olayı aydınlatmak adına köyde ve o insanların çevresindeki çocuğu olmayanlardan başlansın .
Sunu sormak isterim bir yerde tutulmuş deniyor tmm o kadar aramaya ramen hiçmi tutulan yere bakılmamış hadi bakılması bırakılırken kimse görmedimi tutarsızlık var
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