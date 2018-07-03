Leyla'nın ölümüyle ilgili 3 savcı görevlendirildi

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir ile ilgili aynı gün soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bulunabileceği tüm adreslerde arama yapılmış, çocuğun en son görüldüğü Bezirhane köyü ile çevre köy ve kırsal alanda arama ve kurtarma köpekleri ile JAK ve AFAD ekiplerince elde edilen bilgiler adli anlamda değerlendirilmiştir. 2 Temmuz 2018 tarihinde bir vatandaşın ihbarı üzerine Leyla Aydemir Ağrı ili Bezirhane köyüne yaklaşık 2-2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında su içerisinde ölü vaziyette bulunmuştur. Ceset üzerinde yapılan ölü muayene işleminin akabinde ceset kesin ölüm sebebinin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiştir."

Leyla'nın ölümüyle ilgili yapılan çalışmalara da yer verilen açıklamada, "Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş ve soruşturma titizlikle devam etmektedir. Soruşturmanın aşamaları hakkında gerekli görülmesi halinde ayrıca bilgi verilecektir." denildi.

