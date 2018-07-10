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Leyleğin kırılan kanadına platin takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:15 | Son Güncelleme

Batman'da yaralı halde bulunan, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince "Beyaz Melek" adı verilen leyleğin kırılan kanadına platin takıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaralı halde bulunan leylek İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Silvan'daki Malabadi Köprüsü yakınlarında yaralı bulunan leyleğin, Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan tetkiklerde kanadının kırıldığı belirlendi.

Operasyonla kanadına platin takılan leylek daha sonra müşahede altına alındı.

Kurum çalışanları tarafından "Beyaz Melek" adı verilen leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Veteriner Hekim Onur Kılıç, yaptığı açıklamada, leyleğin vatandaşlar tarafından yaralı olarak kendilerine getirildiğini söyledi.

Leyleğin kanadının ucunda kırık tespit ettiklerini anlatan Kılıç, "Kanadına ilk müdahalenin ardından platin taktık. Gerekli müdahaleler halen yapılıyor. Şu an leyleğin kanadını kurtardık. 15 gün daha burada tedavisi devam edecek. Ondan sonra doğal ortamına bırakacağız." dedi.

Kılıç, leyleğin kurumun gözdesi haline geldiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Batman belediye leylek

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