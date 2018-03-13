Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'un merkeze bağlı Muratgören köylüleri, her yıl Mart ayında gelen, baharın müjdecisi leyleklerin yuvalarını bakımdan geçiriyor.
Muratgörenliler, baharın gelmesiyle köye dönen leyleklerin yuvalarını onarmaya başladı. Köylüler, bu yıl erken gelen leyleklerin yuvalarının hazır olduğunu belirterek, yıllar önce boşalttıkları eski evlerini yuvalar olduğu için yıkmadıklarını söyledi. Kış mevsiminin bu yıl çok soğuk geçmemesi dolayısıyla leyleklerin köye daha erken geldiğini kaydeden Muratgören sakini Kayahan Oral, "Köylüler olarak 7'den 70'e hepimiz, leylekleri çok seviyoruz. Karın fazla yağdığı yıllarda leylekler, köye geldiklerinde etrafın karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çekiyordu. Biz de yuvalarına her gün yiyecek bırakıyorduk" dedi.
Muratgören'de yaşayan Süleyman Korkmaz ise köydeki 65 konuttan yaklaşık 40'ının üzerinde leylek yuvası olduğunu belirtti. Leyleklerin, köyün neşesi olduğunu dile getiren Korkmaz, "Civarda 'leylek dostu köy' olarak anılıyoruz. Onlar, ailemiz gibi oldu" dedi.
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