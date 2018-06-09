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LEYLEK KÖYÜ'NDE YAVRU LEYLEK HEYECANI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

'AVRUPA Leylek Köyü' olarak tanınan veylek festivali yapılan Eskikarağaç Köyü'ndeki leyleklerin yumurtalarından çıkan yavrular ilgi odağı oldu.

Enver Fatih TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)'AVRUPA Leylek Köyü' olarak tanınan veylek festivali yapılan Eskikarağaç Köyü'ndeki leyleklerin yumurtalarından çıkan yavrular ilgi odağı oldu. Büyümeye başlayan yavruları Eskikarağaç Köyü sakinleri özellikle koruyup kolluyor. Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından "Avrupa Leylek Köyü" ilan edilen Bursa'ya 38 kilometre mesafede, Uluabat Gölü kenarında bulunan Karacabey İlçesi'ne bağlı Eskikarağaç'a gelen leyleklerin yumurtaları 5 haftanın ardından çatladı ve leylek yavruları dünyaya geldi. Her birinde yaklaşık 5 yavru bulunan yuvalar ise köylüler ve ziyaretçiler için yeni bir heyecan haline geldi. Sadece yavrularını beslemek için kısa süreli olarak yuvadan ayrılıp hemen geri dönen leyleklerin yavrularıyla ilgilenme anları ise havadan görüntülendi. Köy halkından Şaban Karatay tarihi geçmişi Bizans'a kadar uzanan Eskikarağaç Köyünde leyleklerle yaşamaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Karatay, "Sadece leylekleri görmek için yurt içinden ve yurt dışından turistler geliyor gezinip bilgi alıyorlar. Şu an Leylekler yavruladılar. Hepsinde üç beş tane yavru var. Bizde bu hayvanlara oldukça ilgiliyiz. Bir yaralanma, sakatlanma söz konusu olduğunda buradan hayvanları alıp tedavileri için şehir merkezine gidiyoruz. Köyümüze zaman zaman yurt dışından koruma dernekleri denetleme yapmak için geliyorlar. Burada da benzer derneklerin ve kamu kuruluşlarının korumaya yönelik görevlileri var" şeklinde konuştu. Karacabey Belediyesi Eskikarağaç Köyü'nde her yıl "Uluslararası Leylek Festivali" düzenliyor. Bir çok etkinliklerin yapıldığı bu festivali yabancılarda büyük ilgi gö

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