Leylek yavrularını belediye ekipleri besliyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir bahçede yaralı bulunan ve tedavi altına alınan leyleğin 3 yavrusu, belediye ekipleri tarafından besleniyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarık Mahallesi'nde yaralı leylek bulan vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, teslim aldıkları yaralı leyleği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ekipler, leyleğin yuvasındaki 3 yavrunun beslenmesini de üstlendi.
Anne leyleğin tedavisi sürerken, yuvaya itfaiye aracının merdiveniyle ulaşan ekipler, yavruları balık ve çeşitli yiyeceklerle besliyor.
- Belediye başkanı ve mahalle muhtarından destek
Leylek yavrularının nasıl beslendiğini yerinde görmek için mahalleye gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayvan dostu şehir" sloganıyla hareket ettiklerini söyledi.
Özkan, Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil etmenin sorumluluğuna yakışır çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, "Bugün burada doğaya karşı örnek olmak adına güzel bir örneği yaşıyoruz. Mahalle sakinlerimizin duyarlılığı ve ekiplerimizin hassasiyetiyle yavruların bakımına, anneleri iyileşene kadar yardımcı olacağız. Bu birkaç hafta boyunca her gün devam edecek." diye konuştu.
Belediyenin ekibinde bulunan kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Alper Tüydeş de yavruların belirli bir olgunluğa geldiğini gördüklerini belirtti.
Tüydeş, "Yavrular zaten 1-2 haftaya kalmaz yuvadan ayrılacak. Yaralı ebeveyn yeniden doğaya salınana kadar belediye ekipleri yavruları beslemeye her gün devam edecek. Böylece diğer eşin işini kolaylaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.
Mahalle muhtarı Sinan Aydın da anne leylek iyileşene kadar yuvanın kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak, "Anne leyleğin en kısa sürede iyileşerek yavrularına kavuşmasını bekliyoruz." dedi.
TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi
Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti
Bartın'da ırmakta görülen yunusu 4 saatlik çalışmanın ardından kurtardılar
Burhan Kuzu'dan 24 haziran seçimleriyle ilgili ortalığı karıştıracak sözler!
Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı
Böylesi görülmedi! Üstsüz halde buldozer çaldı
İğne yumurtlayan kadının bedeninden 70 tane iğne çıktı!
Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Okuyucu Yorumları 0 yorum