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Leylek yavrularını belediye ekipleri besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir bahçede yaralı bulunan ve tedavi altına alınan leyleğin 3 yavrusunun beslenmesini belediye ekipleri üstlendi - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan: - "Mahalle sakinlerimizin duyarlılığı ve ekiplerimizin hassasiyetiyle yavruların bakımına, anneleri iyileşene kadar yardımcı olacağız. Bu birkaç hafta boyunca her gün devam edecek"

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir bahçede yaralı bulunan ve tedavi altına alınan leyleğin 3 yavrusu, belediye ekipleri tarafından besleniyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarık Mahallesi'nde yaralı leylek bulan vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, teslim aldıkları yaralı leyleği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ekipler, leyleğin yuvasındaki 3 yavrunun beslenmesini de üstlendi.

Anne leyleğin tedavisi sürerken, yuvaya itfaiye aracının merdiveniyle ulaşan ekipler, yavruları balık ve çeşitli yiyeceklerle besliyor.

- Belediye başkanı ve mahalle muhtarından destek

Leylek yavrularının nasıl beslendiğini yerinde görmek için mahalleye gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayvan dostu şehir" sloganıyla hareket ettiklerini söyledi.

Özkan, Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil etmenin sorumluluğuna yakışır çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, "Bugün burada doğaya karşı örnek olmak adına güzel bir örneği yaşıyoruz. Mahalle sakinlerimizin duyarlılığı ve ekiplerimizin hassasiyetiyle yavruların bakımına, anneleri iyileşene kadar yardımcı olacağız. Bu birkaç hafta boyunca her gün devam edecek." diye konuştu.

Belediyenin ekibinde bulunan kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Alper Tüydeş de yavruların belirli bir olgunluğa geldiğini gördüklerini belirtti.

Tüydeş, "Yavrular zaten 1-2 haftaya kalmaz yuvadan ayrılacak. Yaralı ebeveyn yeniden doğaya salınana kadar belediye ekipleri yavruları beslemeye her gün devam edecek. Böylece diğer eşin işini kolaylaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Sinan Aydın da anne leylek iyileşene kadar yuvanın kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak, "Anne leyleğin en kısa sürede iyileşerek yavrularına kavuşmasını bekliyoruz." dedi.

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Karacabey leylek

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