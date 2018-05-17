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Leylekler, mahalleye 3 yıl sonra geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

KAYSERİ’nin Güneşli Mahallesi’ne 3 yıldır uğramayan leylekler, bu yıl vatandaşların diktiği bir direği mesken tutup, yuva yaptı.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Güneşli Mahallesi’ne 3 yıldır uğramayan leylekler, bu yıl vatandaşların diktiği bir direği mesken tutup, yuva yaptı. Kayseri'de, daha önce kasaba olan, Büyükşehir Yasası ile birlikte mahalle olarak Kocasinan ilçesine bağlanan Güneşli’de vatandaşlar, leylekler için demir direk dikti. 3 yıldan beri uğramayan leylekler, bu yıl mahalleye geri döndü. Leylekler, mahallelinin diktiği direğe yuva yaptı. Mahalle sakinlerinden çiftçi Osman Gözkenç (53), "Leylekler mahallemizin simgesi. Geçmişte caminin yanında, ilkokulun üzerinde yuvaları vardı, ama oralar yıkılınca başka yerlere yuva yaptılar. 3 sene önce bu direkleri komşum Ali Öveç ile diktik, üzerlerine de yuva bıraktık. Ama leylekler sadece bir direkteki yuvaya geldi. Önümüzdeki yıl diğer direkteki yuvaya da leylekleri bekliyoruz. Direk boş direk, yani elektrik hattı bağlı olmadığı için tehlike de oluşturmuyor. Leylekler, geri döndüğü için çok sevindik, şu an 4 yumurtaları var, kuluçkaya yattılar. Yavruları da kısa süre sonra dünyaya gözlerini açacak" dedi.

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