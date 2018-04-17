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Leylekler Vadisi'nin konukları geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor.

Leylekler Vadisi'nin konukları geldi

Hasan DÖNMEZ- Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika’dan binlerce kilometre kanat çırparak, gelen leylekler, ardıç ağaçlarında kuluçkaya yattı.
Afrika’dan Nil Vadisi üzerinden gelen leylekler, Beyşehir ilçesi Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Vadide halkla iç içe yaşayan leylekler, özellikle mahalledeki çocukların ilgisini çekiyor. Baharda leyleklerin gelmesini dört gözle beklediklerini belirten Anakız Nur Çaybaşı (10), “Leylekleri çok seviyoruz. Onlar bize huzur ve mutluluk getiriyor. Sık sık onları izliyoruz gözlemliyoruz. Onların yuvalarını koruyoruz. Zarar veren kişileri uyarıyoruz” diye konuştu.
Leyleklerin köylerine neşe kattığını dile getiren Samet Kaynak (10) ise “Onlar köyümüze güzellik veriyor, çok seviyorum” dedi.
TURLARLA LEYLEKLERİ GÖRMEYE GELİYORLAR
Leylekler Vadisi'ni görmek için tur otobüsleriyle gelen ziyaretçiler olduğunu anlatan Yeşildağ Mahallesi sakini Sezai Ergun (66), “Atalarımızdan duyduğumuza göre, uzun yıllardır leylekler buralara yuva yapıyor. Her yıl yavruları geliyor, anneleri gidiyor. Buradaki halk, kuşlara karşı oldukça duyarlı davranıyor. Avcı olmalarına karşı leyleklere hep sahip çıkarlar. Bu yuvalar artık leyleklere yetmemeye başladı. Göl kenarlarına adalara yuvalanıyorlar. Her hafta otobüslerle görmeye gelenler var” diye konuştu.
'TÜRKİYE’DE ENDER YERLERDEN'
Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğretim üyesi ve kuş gözlemcisi Dr. Mustafa Arslan ise Beyşehir'in 'leylek dostu' şehir olduğunu söyledi. Yöre halkının leyleklerle iç içe yaşadığını belirten Arslan, şunları söyledi:
''Yeşildağ'da Leylekler Vadisi, Adaköy'de Leylekler Tepesi; gerçekten dar bir alanda, bu kadar çok leylek yuvasının olduğu Türkiye'de ender yerlerden birisidir. Beyşehir Gölü hem yuvalara yakınlığı hem de sağladığı sulak alanlarla güzel beslenme ortamı oluşturuyor; ama en önemli faktör de leyleklerin burada huzurlu olması. İnsanlar tarafından rahatsız edilmemesi, insanların leyleklerin gelmesini beklemeleridir. Leylekler burada yaşamın bir parçası oldu.”
Yöre sakinlerinin leyleklere sahip çıktığını ve saygı gösterdiğini vurgulayan Mustafa Arslan, ''Leyleklerin Avrupa'ya göç yolları 2 yol üzerinden oluyor. Biri Cebeli Tarık Boğazı'ndan diğeri ise Afrika'dan Mısır'dan Nil Vadisi'nden gelen leylekler. İsrail, Lübnan üzerinden Suriye kıyılarından Hatay'dan ülkemize giriş yapıyorlar. Türkiye'de bu kadar fazla yuvalanmanın bir arada olduğu, insanlarla ve doğayla iç içe yaşayan tek yer Adaköy ve Yeşildağ'dır, diyebilirim. Leylekler, Beyşehir'de hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. İnsanlar saygı gösteriyor, uçma zamanlarını biliyor'' diye konuştu.

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Leylekler Vadisi'nin konukları geldiLeylekler Vadisi'nin konukları geldiLeylekler Vadisi'nin konukları geldiLeylekler Vadisi'nin konukları geldi

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