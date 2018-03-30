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Leylekler yüksek gerilim hattına yuva yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, leylekler yüksek gerilim hattı direğine yuva yaptı.

Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA)KARABÜK'te, leylekler yüksek gerilim hattı direğine yuva yaptı. Veteriner hekim İlker Başdağ yüksek gerilim hattının leylekler için tehlikeli bir yer olduğunu söyledi. Kentin içinden geçen Araç Çayı ile araçların ve tren yolunun geçtiği alandaki yüksek gerilim direğine 2 leylek yuva yaptı. Leyleklerin beslenmeleri açısından Araç Çayı elverişli bir nokta olarak dikkat çekerken, direğin altından geçen araçlar ile yanından geçen trenlerin çıkardığı gürültüden rahatsız olmamaları dikkat çekti. Veteriner Hekim İlker Başdağ, leylekleri yüksek gerilim hattındaki yuvada görünce şaşırdığını ifade ederek, Hayvanlar hakkında şaşırdığımız bir çok nokta olabiliyor. Leylekler genel olarak yerdeki yırtıcı ve sürüngenlerden yavrularını korumak için yuvalarını yüksek noktalara yaparlar. Fakat bazen ummadığımız şekillerde tehlikeli noktalara yapabiliyorlar. Bazen sadece yüksek olması yetiyor onlar için. Tehlikenin farkındalar ya da değiller, bilmiyoruz ama bu durum onlar için tehlikeli bir durum. Hem yol kenarında olması tehlike, hem de yüksek gerilim hattı tehlike. Ne düşünerek yapmışlardır bilemiyoruz tabii ki dedi.

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