"Leyleklerin anne ve babası" göç yolunda takipte

Geçen yılla aynı sayıda yuvanın aktif olduğunu aktaran Arıcı, "Bütün yuvalarda 1 leylek kuluçkada yatıyor. 1 yuvada ise yeni hareketlilik var. Yani köyde misafir ettiğimiz leylek sayısında azalma yerine artış olmuş." diye konuştu.

Bu kontrolleri, "Yaşayan Göller Ağı"na 2001 yılında dahil edilen ülkenin en geniş nilüfer yataklarına sahip kuş göç yolundaki Uluabat Gölü'nün çevresindeki tüm mahallelerde yuvalara tek tek bakarak gerçekleştiren çift, kuşlara etkileyebilecek unsurları da not ederek tedbirler alınmasını sağlıyor.

Leyleklere adeta hayatlarını adayan, Leylek Dostu Köyler Projesi'nin mimarı İsmet Arıcı ile eşi Fransizka Arıcı, yaptıkları gözlemde leyleklerin güncel durumunu not etti.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü ve çevresindeki doğal değerlere projeleriyle katkı veren "leyleklerin anne ve babası" Fransizka ve Prof. Dr. İsmet Arıcı çifti, Avrupa Leylek Köyleri Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden Eskikaraağaç Mahallesi'nde göç yolundaki leylekleri izlemeye başladı.

Arıcı, bunda Karacabey Belediyesi Leylek Master Planı çerçevesinde hazırladıkları ve Alman çevre kuruluşu EuroNatur tarafından desteklenen projenin etkisi olduğunu dile getirdi.

- "Tek bir hamleyle bölgeye 3 katkı"

İsmet Arıcı da Uluabat'ın korunması çerçevesinde, 2004 yılında "Leylek Dostu Köyler Projesi" hazırladıklarını anımsatarak o günden beri yoğun bir şekilde doğa için mücadele ettiklerini anlattı. Elektrik hatlarının kabloluya dönüştürülmesini sağladıkları 12 köyde 160'ın üzerinde yuva platformu hazırlanmasına katkı sunduklarını belirten Arıcı, "Çalışmaların sonunda, insan etkenli leylek ölümlerini bugün neredeyse tamamen bitirmiş durumdayız. Ancak şunu gördük ki leyleklerin ölümünü önlemek yeterli değil. Beslenme alanlarının da iyileştirilmesi gerekiyor." dedi.

- "Geliştirilen projeyle üreyen yavruların sayısı da artacak"

İsmet Arıcı, leylekleri göç edenler ve yuvalayanlar olarak ikiye ayırdıklarını belirterek "Bu sene leylekler geç geldi. Gerçekleştirdiğimiz gözlemde, azalma değil aksine artış var. Hatta geliştirdiğimiz çalışmayla üreyen yavruların da sayısının artacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Arıcı ailesinin Karacabey Belediyesi ve Alman doğa kuruluşu EuroNatur'un sağladığı fonla Uluabat Gölü çevresinde gerçekleştirdiği "Meraların Doğal Yollarla Leyleklere ve Göçmen Kuşlara Geri Kazandırma Projesi"nde, bir yılın ardından başarı sağladığı, projenin uygulandığı alanda dünya ölçeğinde nesli tehlike altındaki küçük karabatakların ve beraberinde pek çok su kuşunun, özellikle leyleklerin sıkça görüldüğü bildirildi.