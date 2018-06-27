HABER

LGBTİ üyelerinin onur yürüyüşü bekleyişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

LGBTİ üyelerinin "Onur haftası" etkinlikleri başladı.

Cansel KİRAZ - İSTANBUL,(DHA)
LGBTİ üyelerinin "Onur haftası" etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında pazar günü İstanbul'da "Onur Yürüyüşü" yapılması planlanıyor.
Onur Haftası ilk kez 1993 yılında kutlanmaya başlandı. O yıl planlanan yürüyüşe İstanbul Valiliği izin vermedi. İlk İstanbul Onur Yürüyüşü 2003'te gerçekleştirildi. O yıl 20-30 kişi yapılan ilk yürüyüşe katılım ilerleyen yıllarda artış gösterdi. 2014 yılında İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. 2015, 2016 ve 2017 yılındaki yürüyüşlere ise İstanbul Valiliği izin vermedi.
İzinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere de polis müdahale etti. Bu pazar günü de Taksim'de yürüyüş yapılması planlanıyor. İstanbul Valiliği bu yıl düzenlenmesi planlanan "Onur Yürüyüşü" ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
2017'de yürüyüş yapmak isterken gözaltına alınanların yargılandığı davanın 4'üncü duruşması da yarın İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek.

PARTNERBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyorBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyor
Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar varSon dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var
CK Enerji Boğaziçi Elektrik’ten İmar Barışı’ndan yararlananlara abonelikCK Enerji Boğaziçi Elektrik’ten İmar Barışı’ndan yararlananlara abonelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF üç ders sınavı ne zaman? Kimler girebiliyor? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber

Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber

Adil Öksüz'ün kayınvalidesine istenen ceza belli oldu

Adil Öksüz'ün kayınvalidesine istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.