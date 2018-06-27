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LGS birincisi, başarısını düzenli ders çalışmaya borçlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 11:57 | Son Güncelleme

Adana'da yaşayan ve bu yıl ilk kez yapılan LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan imam hatip ortaokulu öğrencisi Azra Kargı, öğrenimine imam hatip lisesinde devam etmek istiyor - Azra Kargı: - "Bu başarının bir yılın değil, birinci sınıftan itibaren düzenli çalışmamın ürünü olduğunu düşünüyorum"

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan imam hatip ortaokulu öğrencisi Azra Kargı, başarını düzenli ders çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kargı, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez yapılan LGS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Kargı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava giren yaklaşık bir milyon öğrenciden, tüm soruları cevaplayarak birinci olan 18 kişinin içinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

500 tam puan alan tek imam hatip öğrencisi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Kargı, "Bu başarının bir yılın değil, birinci sınıftan itibaren düzenli çalışmamın ürünü olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman ağır bir şekilde derslere yüklenmedim ama her zaman çok düzenli çalıştım. Asla ders çalışmayı bırakmadım, başarımı buna borçluyum. Aynı zamanda kendine karşı dürüst olmak da çok önemli. Gerçekleri olduğu gibi görmek, kendini olduğun gibi görebilmek ve ona göre kendini geliştirebilmek çok önemli." diye konuştu.

Öğrenimine imam hatip lisesinde devam etmek istediğini vurgulayan Kargı, "Meslek olarak ailem ve benim istediğim tıp okumak. Bu düşüncenin lisede daha da gelişeceğini düşünüyorum." dedi.

Kargı, anne, baba ve öğretmenlerini gururlandırdığı için de mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Baba Beşir Kamil Kargı da kızının başarısının gurur verici olduğunu söyledi.

Kızı Azra'ya hiçbir zaman ders çalışmasını söylemediklerini ifade eden Kargı, şunları kaydetti:

"Tam tersine 'Kızım yeter artık bu kadar ders çalıştığın. Gel bizimle çay iç, meyve yiyelim, birlikte oturalım.' demişizdir. Ders çalışması için hiçbir zaman zorlamadık. Bu başarı tesadüfi bir başarı değil. Biz aile olarak çok özen gösterdik. Beslenmesinden, hayatına kadar her şeyi ile ilgilendik. Sonrasında gönderdiğimiz okullarda da öğretmenleri çok ilgilendi. Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'nda çok güzel bir ortamı oldu. Burada öğretmenlerimiz gerçekten çok ilgilendiler ve başarı geldi."

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