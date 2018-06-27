LGS birincisi Onat Şafak, Cumhurbaşkanı ya da GS Başkanı olmak istiyor

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI - NEDİM KOVAN / İSTANBUL, (DHA)- DÜN açıklanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre Bahçeşehir Kolejinde eğitim gören 3 öğrenci tam puan alarak tüm sorulara doğru yanıt verdi. Kendilerine birbirinden farklı hedefler koyan öğrenciler arasında en dikkat çekicisi ise Onat Şafak. LGS birincisi öğrenci ilerde ya Cumhurbaşkanı ya da Galatasaray Kulübü Başkanı olmak istiyor.

Liseye geçişte değişen sınav sistemi bu yıl ilk kez 2 Haziran'da uygulanmıştı. Dün açıklanan sınav sonuçlarıyla öğrenciler aldıkları puanları öğrendi. Sonuçlara göre Bahçeşehir Koleji'nde eğitim gören 3 öğrenciden Türkiye birinciliği geldi. İkisi İstanbul Bahçeşehir’de biri Ordu Bahçeşehir Kolejinde okuyan öğrenciler tüm sorulara doğru yanıt vererek tam puan aldı.

"SORULARIN TAMAMINA DOĞRU CEVAP VERDİĞİMİ BİLİYORDUM"

Soruların tamamına doğru cevap veren Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencilerden Onat Şafak sınavla ilgili, "Sözel bölümün sorularını gördüğümde önce biraz moralim bozuldu. Sorular kolaydı ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çok fazla birinci çıkacağından endişe ettim. Sayısal sorulara geldiğimde soruların zorlayıcı olduğunu gördüm ve moralim düzeldi; seçici bir sınav olduğunu anladım. Sınavda soğukkanlılığımı hiç yitirmeden tüm sorulara doğru cevap verdim” şeklinde konuştu.