Ordulu Akbel Aydın, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tam puanla birinci olma başarısı gösterdi.

Altınordu 19 Eylül Ortaokulu son sınıf öğrencisi Aydın, 500 tam puan aldığı LGS'de birinci olmanın mutluluğunu yaşadı. Ailesiyle birlikte internet ortamında sonuçları öğrenen Aydın, ardından annesi Serap Vural Aydın, babası Okan Aydın ve kardeşi ile okuluna geldi.

Akbel Aydın, sevincini öğretmenleri ve okul idaresi ile paylaştı. Okul Müdürü Aydın Avcı ile öğretmenler Aydın'ı tebrik etti.

14 yaşındaki Akbel Aydın, okulda gazetecilere yaptığı açıklamada, sınav için son aylara doğru çalıştığını belirterek, "Çok soru çözdüm. Tabii öğretmenlerimin de çok yardımı oldu." dedi.

Sonucu gördüğünde heyecanlandığını ve mutlu olduğunu anlatan Aydın, "Ama biraz da sakin oldum. Çünkü aklımın bir köşesinde olabileceğini düşündüm. Okulda yaptığımız denemelerde kötü yapıyordum. O sırada 15 gün kadar moralim de bozulmuştu. Ailemin ve öğretmenlerimin desteğiyle yeniden moralimi geri kazandım." diye konuştu.

Aydın, mesleki anlamda bir şey belirlemediğini dile getirerek, "İleride yurt dışında okumak istiyorum. Çünkü oradaki yaşamı seviyorum. İyi bir liseye gidersem iyi bir üniversiteye de gidebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.