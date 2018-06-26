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LGS birincisinden "kitap okuma" tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:08 | Son Güncelleme

Ordu'da LGS'de tam puan alan Akbel Aydın, mutluluğunu ailesi ve öğretmenleriyle paylaştı - Sınavlara girecek öğrencilere tavsiyede bulunan Aydın: "Sınava girecekler kitap da okusunlar. Çünkü sorular çok uzun. Özellikle fende bir sayfada bir soru vardı. Uzun olduğu için hızlı okumaya önem versinler"

Ordulu Akbel Aydın, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tam puanla birinci olma başarısı gösterdi.

Altınordu 19 Eylül Ortaokulu son sınıf öğrencisi Aydın, 500 tam puan aldığı LGS'de birinci olmanın mutluluğunu yaşadı. Ailesiyle birlikte internet ortamında sonuçları öğrenen Aydın, ardından annesi Serap Vural Aydın, babası Okan Aydın ve kardeşi ile okuluna geldi.

Akbel Aydın, sevincini öğretmenleri ve okul idaresi ile paylaştı. Okul Müdürü Aydın Avcı ile öğretmenler Aydın'ı tebrik etti.

14 yaşındaki Akbel Aydın, okulda gazetecilere yaptığı açıklamada, sınav için son aylara doğru çalıştığını belirterek, "Çok soru çözdüm. Tabii öğretmenlerimin de çok yardımı oldu." dedi.

Sonucu gördüğünde heyecanlandığını ve mutlu olduğunu anlatan Aydın, "Ama biraz da sakin oldum. Çünkü aklımın bir köşesinde olabileceğini düşündüm. Okulda yaptığımız denemelerde kötü yapıyordum. O sırada 15 gün kadar moralim de bozulmuştu. Ailemin ve öğretmenlerimin desteğiyle yeniden moralimi geri kazandım." diye konuştu.

Aydın, mesleki anlamda bir şey belirlemediğini dile getirerek, "İleride yurt dışında okumak istiyorum. Çünkü oradaki yaşamı seviyorum. İyi bir liseye gidersem iyi bir üniversiteye de gidebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sınava hazırlanacak öğrencilere bu durumu fazla büyütmemeleri tavsiyesinde bulunan Aydın, deneme sınavı çözmenin avantaj sağladığını vurguladı.

Kitap okumanın sınavlarda büyük önem taşıdığına dikkati çeken Aydın, "Kitap da okusunlar. Çünkü sorular çok uzun. Özellikle fende bir sayfada bir soru vardı. Uzun olduğu için hızlı okumaya önem versinler. Normal olarak çalışıyordum, son birkaç ayda çalışmamı daha da arttırdım. Denemeler aldım, çözdüm." değerlendirmesinde bulundu.

- "Akbel, durmadan kitap okuyan bir çocuktur"

Anne Serap Vural Aydın da Fen Bilgisi öğretmeni olduğunu, kızının da öğretmenliğini yaptığını anlattı.

Öğretmen arkadaşlarının da desteğiyle kızıyla bir senelik çalışma yaptıklarını belirten Aydın, "Çok kitap okumasından kaynaklanan çok hızlı okuma özelliği var. Sınava girecek olan diğer öğrencilerimize tavsiyem, ilkokul birinci sınıftan başlayarak kitap okusunlar. Çünkü kitap okudukları zaman hem okuma hızlarını arttırmış oluyorlar hem de daha farklı bakış açıları gösteriyorlar. Akbel'in sınavda ful çekmesinin sebebi aslında ders çalışması değil, fazla miktarda kitap okumasından kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Aydın, kızının okul döneminde 15 günde 6, yaz tatilinde de haftada 6 kitap okuduğunu sözlerine ekledi.

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Akbel Aydın Altınordu LGS ordu

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