LGS liseye geçiş sınavına girecek öğrencilere uyarılar! Sınav kaygısına karşı ipuçları!

Liseye geçiş sınavına çok az bir süre kaldı. TEOG'un kaldırılması ve ikamete göre öğrencilerin okullara yerleştirilmesi ile birlikte bazı okullar için merkezi sınav getirildi. Proje okulları, özel okullar gibi çeşitli okullar için öğrenciler tercihen LGS yani liseye geçiş sınavına girecekler. Son olarak sınav yerleri açıklanan LGS için öğrenciler ve veliler 2 Haziran'ı bekliyorlar.

LGS'YE GİRECEK ĞRENCİLERE VE VELİLERİNE UZMANLARDAN TAVSİYELER

Türkiye'de gelecek kaygısı ile bağlantılı sınav kaygısı öğrencileri ve velilerin büyük stress yaşamasına neden oluyorlar. Uzmanlar gerek öğrencilere gerekse de velilere sınav dönemlerini ve sınavı nasıl sağlıklı geçirebileceklerine dair yardımcı oluyorlar.

RUTİNİNİZİ BOZMAYIN

Akademi yayınları kurucusu Koray Varol öğrencilerin sınavdan önceki akşam normal zamanlarından rutinlerini sürdürmelerini tavsiye ediyor. Koray Varol'un özellik Cuma akşamı ve sınav anı için öğrencilere tavsiyeleri şu şekilde:

Cuma günü itibariyle öğrencilerin ders çalışmayı bırakması uygun olur. Cuma sabahı her sabah kalktıkları saatte kalkmaları, her sabah yaptıkları şekilde kahvaltı yapmaları, her gün giydikleri kıyafetleri giymeleri doğal hissetmelerini ve rahatlamalarını sağlar. Cuma gününü iyi ve güzel geçirmeleri, sizin için uygun olacak bir saate kadar dışarı çıkmaları, dışardan pek yemek yememeleri, akşam yemeğini evde yemeleri ve o günü sınav harici konular konuşarak geçirmeleri rahatlatıcı olur. Aile olarak farklı ve eğlenceli konular açmanız, güzel bir gün geçirmesini sağlamanız önemlidir. Dönem dönem sessizlik anları oluştuğu zamanlarda sınav konusu gündeme gelebilir. Bu noktada‘ ‘Güzel bir yıl oldu, biz sana güveniyoruz, sen yapabildiğinin en iyisini yapmak için uğraş.’’ demeniz çocuğunuza iyi gelecektir.