Sınavdan çıkan öğrencilerin ortak tepkisi sayısal bölümün özellikle de Matematik testin zor olduğu yönündeydi. Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez de sınavın belirleyicisinin matematik soruları olduğunu söyledi. LGS'yi TEOG sınavı ile karşılaştıran Alaattin Gülmez "Bir soru içerisinde birden fazla kazanımın sorgulandığı sorular bu sınavın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Sınavının yarısının zor, geri kalanının ise orta güçlükte olduğunu söylemek mümkündür. Sınavda ‘ en az ve en çok’ ifadelerinin sıklıkla yer alması, soru köklerinin ve işlem adımlarının uzunluğundan dolayı öğrenciler matematik testinde zorlanmış ve zaman problemi yaşamışlardır" diye konuştu.

Orta öğretimin yeni geçiş sistemi kapsamında belli okullar için yapılan merkezi sınav yani LGS geçtiğimiz Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirildi. Liseye geçecek öğrencilerin LGS maratonu sona erdi ama ilk defa yapılan sınav ile ilgili tartışmalar bir süre daha devam edeceğe benziyor.

SORULARA AYRILAN SÜREYE KARŞIN SORULARIN ZORLUĞU TEPKİ ÇEKTİ

LGS'de Matametik testi sorularının hepsinin çözülmesi için öğrencilere ortalama 1,5 dakika süre tanındı. Ancak soruların zorluğuna ve uzunluğuna işaret eden veliler sürenin çok yetersiz olduğunu belirtiyorlar.

LGS 2018 İÇİN İPTAL ÇAĞRISI

LGS sonrası sosyal medyada pek çok veli sınavın iptali için çağrıda bulundu. Ayrıca MEB'in internet sitesinde görüş ve öneri alanına mesajlar yazılıyor. İşte Twitter'da LGS2018iptal ve LGS İptal hastagleri ile trend olan mesajlar...

Bu soru için bakanlık 1,5 dakika süre veriyor. Sorunun okunması 45 saniye çözümü siz düşünün... Bu soruyu soran sorumlular 90 sn de bu soruyu yapsınlar göreyim... #lgs2018iptal #lgs2018 #mebistifa pic.twitter.com/I3HvGVHVL7 — İsmail İYİGÜN (@ismailiyigun) 2 Haziran 2018

Lgs 2018 sorularına bir göz attım da, bu soruları doğru cevaplayan öğrencilere lise okutarak zaman kaybettirmeyin direk üniversiteye yerleştirin. #lgs2018iptal — Melis Temel (@meliztemel) 3 Haziran 2018

"Çalışsaydınız" demiş birileri , ben günde 10 saat ders gördüm , günde 200-300 soru çözdüm , cumartesileri bile erken kalkıp okula gittim şimdi çalışsaydınız diyorsunuz pardon ben hatalıyım ,özür dilerim #lgs2018 #lgs2018iptal — ayy45 (@ayy4545) 2 Haziran 2018

Yıllarca matematik öğretmenliği yapan birinin bile LGS’de çıkan soruları çözerken 6 dakika harcaması bizim hatamız değil. İyi bir sınav geçiremedik diye öğrencilere değil; bu sınavı hazırlayanlara kızılmalı bence #lgs2018iptal #lgs — ???????????????????????? (@halleyja__) 2 Haziran 2018

Gözleri kıpkırmızı olmuş o çocukların gözyaşları... Koca okuldan ağlamadan çıkan çocuk görmedim. O çocuklar bugünü unutmayacak. #Lgs2018iptal — İsmet Yazıcı (@ismetyazici) 2 Haziran 2018

@milliegitim Bu soruyu 1 dk da okuyanı bence Boğaziçi'ne alın.Bu çocuklar nitelikli ...#lgsiptal pic.twitter.com/JHLpuXmMIA — Adile Kurt Karatepe (@Adile_Kurt) 2 Haziran 2018

Matematikte bir sorunun cevabını iki defa değiştirdiniz. Kendiniz bile cevabından emin olmadığınız soruyu 14 yaşındaki minik çocuklara sormak akıl karı mı? @tcmeb #lgs2018 #lgssayisal #lgsiptal #3yanlis1dogrukalksin — Emeklerim Boşa Gitti (@needmycoffe) 4 Haziran 2018

Liseye girsin diye sınava hazırlanırken bir baktık ki direk Boğaziçi üniversitesine alma sınavı hazırlamışlar #lgsiptal — Zeynepçe (@Zeynepe04203388) 2 Haziran 2018

Ortaöğretime geçişin yeni sisteminin ilk merkez sınavı LGS ile ilgili olarak kritik bir gelişme yaşandı. Fen bilimleri sorularının sınavdan önce dışarı çıkartıldığı iddia ediliyor. Peki sınav iptal olur mu, LGS yeniden yapılır mı?

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler ilk kez LGS'ye girdiler. Ortaöğretime geçişin yeni sisteminde belli okullar için yapılan merkezi sınav LGS ile ilgili olarak öğrencileri ve velileri endişelendiren bir şaibe ortaya çıktı. İddiaya göre soru kitapçığı birkaç gözetmen öğretmen tarafından dışarıya sızdırıldı.