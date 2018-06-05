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LGS Matematik testine büyük tepki! "LGS iptal" çağrısı trend oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:08 | Son Güncelleme

İlk defa yapılan LGSD ile ilgili olarak öğrenciler ve veliler özellikle Matematik testine tepki gösteriyorlar. Sınavdan çıkan öğrencilerin ortak tepkisi LGS Matematik sorularının ne kadar zor olduğu yönündeydi. Sosyal medyada da LGS matematik soruları TEOG ile üniversite sınavı soruları ile karşılaştırılıyor. İşte #LGS2018 başlığı ile Trend olan tepkiler...

LGS Matematik testine büyük tepki! "LGS iptal" çağrısı trend oldu!

Orta öğretimin yeni geçiş sistemi kapsamında belli okullar için yapılan merkezi sınav yani LGS geçtiğimiz Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirildi. Liseye geçecek öğrencilerin LGS maratonu sona erdi ama ilk defa yapılan sınav ile ilgili tartışmalar bir süre daha devam edeceğe benziyor.

MATEMATİK ZORLADI

Sınavdan çıkan öğrencilerin ortak tepkisi sayısal bölümün özellikle de Matematik testin zor olduğu yönündeydi. Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez de sınavın belirleyicisinin matematik soruları olduğunu söyledi. LGS'yi TEOG sınavı ile karşılaştıran Alaattin Gülmez "Bir soru içerisinde birden fazla kazanımın sorgulandığı sorular bu sınavın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Sınavının yarısının zor, geri kalanının ise orta güçlükte olduğunu söylemek mümkündür. Sınavda ‘ en az ve en çok’ ifadelerinin sıklıkla yer alması, soru köklerinin ve işlem adımlarının uzunluğundan dolayı öğrenciler matematik testinde zorlanmış ve zaman problemi yaşamışlardır" diye konuştu.

SORULARA AYRILAN SÜREYE KARŞIN SORULARIN ZORLUĞU TEPKİ ÇEKTİ

LGS'de Matametik testi sorularının hepsinin çözülmesi için öğrencilere ortalama 1,5 dakika süre tanındı. Ancak soruların zorluğuna ve uzunluğuna işaret eden veliler sürenin çok yetersiz olduğunu belirtiyorlar.

LGS 2018 İÇİN İPTAL ÇAĞRISI

LGS sonrası sosyal medyada pek çok veli sınavın iptali için çağrıda bulundu. Ayrıca MEB'in internet sitesinde görüş ve öneri alanına mesajlar yazılıyor. İşte Twitter'da LGS2018iptal ve LGS İptal hastagleri ile trend olan mesajlar...

Ortaöğretime geçişin yeni sisteminin ilk merkez sınavı LGS ile ilgili olarak kritik bir gelişme yaşandı. Fen bilimleri sorularının sınavdan önce dışarı çıkartıldığı iddia ediliyor. Peki sınav iptal olur mu, LGS yeniden yapılır mı?

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler ilk kez LGS'ye girdiler. Ortaöğretime geçişin yeni sisteminde belli okullar için yapılan merkezi sınav LGS ile ilgili olarak öğrencileri ve velileri endişelendiren bir şaibe ortaya çıktı. İddiaya göre soru kitapçığı birkaç gözetmen öğretmen tarafından dışarıya sızdırıldı.

LGS soruları çalındı mı? LGS iptal olur mu?LGS soruları çalındı mı? LGS iptal olur mu?

LGS SORU VE CEVAPLARI

Sayısal Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

Sözel Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS, Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla MEB tarafından yapılıyor. MEB sınav sonuç takvimine göre LGS sonuçları 22 Haziran Cuma günü yayınlanacağı açıklanmıştı. Fakat MEB, dün yaptığı son dakika açıklamada LGS sonuçları açıklanma tarihini 26 Haziran olarak değiştiğini açıkladı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yapılan sınav ve sistem tam bir fiyasko çocukların geleceğiyle oynanıyor eğitimin bukadar laçka olması cahil toplum nasıl yetiştirilirin formülü başka birşey değil
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