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LGS öncesi beslenmeye dikkat! Sınav steresine karşı önlemler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

MEB'in liseye geçiş ile ilgili düzenlediği yeni sistem kapsamında 2 Haziran Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler zorunlu olmayn merkezi Liseye GEçiş Sınavı yani LGS'ye girecekler. Uzmanlar sınav stresi ve sınav dönemini iyi geçirmek için öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunuyor.

LGS öncesi beslenmeye dikkat! Sınav steresine karşı önlemler

MEB'in bu öğretim yılında uygulamaya koyduğu yeni sisteme göre artık öğrenciler ikamet ettikleri yere göre okullara yerleştirilecek. Ancak bazı gözde okullar merkezi sınav ile öğrenci alacak. LGS yani merkezi liseye geçiş sınavı bu Cumartesi (2 Haziran 2018) yapılacak. Pek çok LGS sınavına sayılı günler kaldı. Stres ve heyecanın yaşandığı, beyin aktivitelerinin normalin 2 katına çıktığı bu süreçte, beslenmeye özen gösterilmesi gerekiyor. Plantus’un Medikal Danışmanı Uzm. Ecz. Levent Gökgünneç, “Hafızayı ve bilişsel fonksiyonları güçlendirmek amacıyla alınan omega-3 ve protein ağırlıklı beslenme şekli ile enerji kaynağı olması açısından bol meyve tüketimi beynin kapasitesini arttırmaya yardımcı olacak ve motivasyonu artıracaktır” diyor.

Ünlü şair Juneval’in de dediği gibi “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur“ sözü sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu vurgular nitelikte. Sınavlara hazırlanan çocuklar, özellikle sınav haftasında dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterirse başarı ve motivasyonları da bir o kadar artıyor. Günümüzde katkı maddeli gıda ürünleri ne yazık ki vücudumuzun yeteri kadar besin almasına engel oluyor. Öğrenciler için bu durum çok daha fazla önem taşıyor. Sınava hazırlık döneminde yoğun konsantrasyon gerektiren bu süreç beynin besin ihtiyacını daha fazla artırıyor. Vücudun ihtiyacını karşılamak için sağlıklı beslenme konusuna daha çok önem vermek gerekiyor.

Sınav döneminde “meyve” tüketmek önemli

Doğal gıda takviyeleri markası Plantus Medikal Danışmanı Uzm. Ecz. Levent Gökgünneç, bu uzun ve zorlu maratonda öğrencilerin daha çok meyve tüketmesine dikkat çekerek; “Sınavları geçmek önemli ancak çalışırken sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken konular arasında ilk sırayı belki de beslenme alıyor. Beyin, vücut ağırlığının %5‘ini oluşturmasına rağmen, vücuttaki glukozun (kan şekeri) %20-25’ini kullanır. Hatta yoğun zihinsel uğraşlarda daha da fazla glukoz tüketebilir. Doğal glukoz ihtiyacını ise meyvelerden almak gerekir. Meyvenin içerisinde bulunan glukoz vücudun şeker ihtiyacını yeteri kadar karşılayacaktır“ açıklamasında bulundu.

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Beyin dostu “omega-3”

Sağlıklı bir beden için düzenli alınması gereken Omega-3, eksikliğinde depresyona, uyku problemlerine, unutkanlığa ve birçok probleme daha sebep olabiliyor. Bu sorunlar öğrenciler için sınav döneminde, motivasyon kaybı ve başarısızlığa neden oluyor. Omega-3 yağ asitleri, sinir gelişimi ve beyin fonksiyonlarının tam olarak yerine getirilmesi açısından önemli bir yer tutuyor. Omega 3 yağ asidi bakımından en zengin 3 besin ise; “balık, ceviz ve keten tohumu”.

LGS döneminde “protein” ağırlıklı beslenmeli

Proteinler, vücudun büyümesi, gelişmesi ve hastalıklardan korunması için gerekli olan en önemli besin kaynağı. Sınav döneminde de beynin proteine gereksinimi artıyor. Hafızanın güçlenmesinin önemli olduğu sınav maratonunda, proteinden zengin beslenme, hafıza ve beyin fonksiyonlarının kapasitelerini artırıyor, beyni güçlendiriyor, enerji veriyor.

Gıda takviyesi alınabilir

Tüm bunların dışında bu zor süreci daha kolay atlatmak amacıyla, dışarıdan doğal içerikli gıda takviyesi de alınabilir. Ancak bu takviyeler kullanıldığında içeriğindeki formülasyonların doğal bileşimler içerdiğine dikkat etmek gerekir diyen Gökgünneç; “Doğal ve bütüncül çözümler sunan, içeriğinde gingko bilıba, keten tohumu, zerdeçal, yonca ekstresi, rezene ve adaçayı bulunan gıda takviyeleri tercih edilmeli. Gingko bilıba beyindeki kılcal damarlardaki kan dolaşımını artırarak hafızaya yardımcı oluyor. Keten tohumu ise, konsantrasyonu artırıcı etkiye sahip. Zerdeçal, yonca, rezene ve adaçayı ekstreleri ise antioksidan etki yaratarak beyin sağlığını koruyor” diyor.


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Anahtar Kelimeler:
LGS sınav stresi beslenme Tavsiye

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