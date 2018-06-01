HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

LGS ÖNCESİ ZUHURATBABA VE EYÜP SULTAN'A KOŞTULAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci yarın yapılacak LGS'ye girmek için son hazırlıklarını tamamladı.

Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK - İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL(DHA)
Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci yarın yapılacak LGS'ye girmek için son hazırlıklarını tamamladı.
Çok sayıda öğrenci ve veli bugün Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi ile Eyüp'teki Eyüp Sultan Türbesi'ne akın etti. Önce dualar edildi, sonra şeker ve tespihler dağıtıldı.
Zuhuratbaba türbesine erken saatlerden itibaren gelen öğrenci ve veliler uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler ve kendilerine destek olan aileleri, duaların ardından yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı. Çocukları okulda ya da dershanede olan bazı veliler de türbeye yalnız gelerek dua okudular. Bazı vatandaşlar mezar başındaki yoğunluk nedeniyle türbe bahçesinde oturarak dua etti. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğlen saatlerine kadar sürdü. Türbeye annesiyle gelen Zeynep Ülker, “ Sınava bir kaldı. Çok heyecanlıyız. Son duamızı etmeye geldik. Çok hazırlandık. Okulda sürekli deneme oluyoruz. Bizim için yoğun bir dönemdi. Yarın bitecek“ dedi. Kızıyla türbeye gelen Hatice Yerdeyatar ise “Biz de LGS anneleri olarak hepimiz çok heyecanlıyız. Buraya son dualarımızı etmeye geldik. Allah bütün yavrularımızın inşallah yardımcısı olsun. Buradan herkese dua ediyoruz. Onlarda heyecanlı bizde heyecanlıyız haliyle. İnşallah 12 buçukta neticeye ermiş olacağız. “ diye konuştu. Eyüp Sultan türbesine gelen öğrenciler ve aileleri de dualar etti. Akın Çelik başarılı bir sınav geçirmek için dua ettiğini ifade ederek, "Yeterince çalıştık, İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
----------
ZUHURATBABA TÜRBESİ
-Türbeye gelen vatandaşlardan görüntü
-Dua eden vatandaşlardan görüntü
-Şeker dağıtanlar
-Röpler

- EYÜP SULTAN TÜRBESİ
- Öğrencilerden Detay
- Öğrencilerin dua etmesi

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha
Son dakika! Bursa'da Türk Telekom binasında silah sesleri! Yaralılar varSon dakika! Bursa'da Türk Telekom binasında silah sesleri! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'e tazminat şoku

Melih Gökçek'e tazminat şoku

Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri

Şık Tasarımlı Tesettür Abiye Seçenekleri

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Son dakika! Bursa'da Türk Telekom binasında silah sesleri! Yaralılar var

Son dakika! Bursa'da Türk Telekom binasında silah sesleri! Yaralılar var

Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

Yağız Can Konyalı kimdir? Hangi dizide oynuyor? Kaç yaşında?

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.